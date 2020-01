ISEG mantém previsão de crescimento em 1,9% ou 2% em 2019

A economia portuguesa deverá ter crescido entre 1,9% e 2% no ano passado, mostra o Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), que mantém a sua previsão para o PIB inalterada com base numa análise ao andamento dos principais indicadores económicos.

“Para a totalidade do ano de 2019 a previsão para o crescimento do PIB mantém-se em 1,9% ou 2,0%”, revela o grupo de análise económica da universidade, numa das habituais notas de acompanhamento do ritmo de crescimento da economia.

O ISEG recorda que, no 3º trimestre de 2019, o PIB português “cresceu, em volume, 1,9% em termos homólogos (taxa igual no 2º trimestre) e 0,3% em relação ao trimestre anterior (0,6% no 2º trimestre), valores iguais aos da estimativa rápida divulgada quinze dias antes”.

O crescimento homólogo do PIB no 3º trimestre resultou de um contributo de 3,2 pontos por parte da Procura Interna (PI) embora tenha havido um contributo negativo de 1,3 pontos da Procura Externa Líquida. O avanço da Procura Interna está mais assente no avanço do investimento (8,8%) do que no Consumo Privado (2,3%).

Os primeiros dados quantitativos relativos ao 4º trimestre, acrescenta a entidade, “sugerem uma ligeira melhoria no crescimento dos principais indicadores, o mesmo acontecendo com a evolução dos indicadores de confiança e clima económico em outubro e novembro, que foi um pouco mais positiva”.

“A natureza ainda muito parcial da informação relativa ao trimestre torna o crescimento homólogo do PIB no 4º trimestre ainda incerto, mas provavelmente muito próximo do verificado no 3º trimestre”, antecipa a equipa que traça um panorama positivo também para os indicadores do sentimento económico.

O governo começou por estimar um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,2% em 2019, meta que entretanto foi revista em ligeira baixa, no Programa de Estabilidade (abril 2019) para 1,9%.