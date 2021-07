ISEG melhora previsões para segundo trimestre, mas ainda longe dos níveis pré-pandemia

© Amin Chaar/Global Imagens

A economia portuguesa terá registado um crescimento entre 15% e 16% no segundo trimestre deste ano, face ao mesmo período de 2020, segundo estimativas do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), divulgadas esta segunda-feira.

"Com os dados quantitativos incompletos disponíveis para o 2º trimestre de 2021, estima-se que o PIB trimestral tenha crescido entre 15% e 16% em relação ao trimestre homólogo de 2020", refere a síntese de conjuntura do ISEG. Esta nova previsão melhora ligeiramente a divulgada no mês passado que apontava para um intervalo entre 14,5% e 15,5%.

A explicar esta melhoria nas previsões, estão dois fatores, indica a escola de economia e gestão. "No 2º trimestre, com o desconfinamento e o avançar do processo de vacinação, os indicadores de clima e sentimento económico registaram subidas relevantes e atingiram valores positivos e máximos pós-crise e mesmo superiores nalguns casos aos registados no período imediatamente anterior à pandemia. Em junho registou-se alguma desaceleração apesar de uma melhoria mais significativa da confiança no setor dos serviços nesse mês."

Mas também porque a atividade económica sofreu uma forte contração no segundo trimestre do ano passado, ou seja, há um efeito base muito cavado. "A dimensão do crescimento previsível para o 2º trimestre é o reflexo do negativo do 2º trimestre de 2020, com exclusão do que se perdeu com uma situação ainda não normalizada do ponto de vista sanitário e alguns impactos económicos mais duradouros da crise vivida", assinala o ISEG. "Por isso, ainda ficaremos a alguma distância do período homólogo de 2019", conclui.

O indicador de tendência da atividade global (IZ), construído a partir das variações homólogas tendenciais dos indicadores setoriais como a produção industrial ou as vendas do retalho, mostra, em abril e maio, "uma forte subida que, maioritariamente, é o resultado do desconfinamento de 2021 e do confinamento homólogo de 2020", aponta o ISEG, acrescentando que "a dimensão do crescimento previsível para o 2º trimestre é o reflexo do negativo do 2º trimestre de 2020, com exclusão do que se perdeu com uma situação ainda não normalizada do ponto de vista sanitário e alguns impactos económicos mais duradouros da crise vivida."

Para o conjunto do ano, o ISEG "mantém a previsão para o crescimento anual no intervalo 3,5% a 4,5%".

Por componente, "o crescimento do PIB basear-se-á no crescimento da procura Interna", indica a síntese de conjuntura. "Espera-se um crescimento substancial do consumo privado nas suas componentes de bens duradouros e serviços. Também a formação bruta de capital fixo (FBCF - investimento) deverá crescer mais do que no trimestre anterior, pois, para além da construção, as indicações preliminares para a FBCF em material de transporte e máquinas e equipamento são bastante positivas."

Do lado do consumo público, o ISEG "espera uma evolução em linha com a dos trimestres anteriores, mas com uma variação homóloga ampliada pelo efeito base".

Já em relação às exportações, medida através da procura externa líquida (PEL), "o seu contributo para o PIB é mais incerto pois o crescimento da procura turística externa poderá ter sido insuficiente para obter um resultado positivo, ainda que se espere, pelo menos, um contributo menos negativo da PEL do que o registado no 1º trimestre", indica.