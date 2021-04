ISEG: queda da economia em fevereiro terá sido invertida em março

Porto, 14 / 11 / 2020 - Início do recolher obrigatório a partir das 13H de sábados e Domingos, como medida de contenção da pandemia Covid-19. Encerramento do comércio ás 13. Placa fechado. ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

A economia portuguesa terá conseguido reverter em março a queda registada em fevereiro, depois da abertura parcial do país, mas também porque no ano passado, durante o primeiro confinamento geral, o decrécimo foi muito acentuado, indica o ISEG na síntese de conjuntura de março divulgada esta terça-feira, 6 de abril.

"O indicador de tendência da atividade global apresenta, em fevereiro, um novo decréscimo que deve ter sido invertido em março, com o desconfinamento parcial e também devido ao efeito base da comparação homóloga", explica a nota do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG).

A análise dos dados dos primeiros meses do ano, apontam para uma queda acentuada do consumo das famílias por causa do encerramento das atividades, como lojas e restaurantes.

"Em termos de procura interna, espera-se, como principal efeito do confinamento, uma queda substancial do consumo privado, razoavelmente mais pronunciada do que no 4º trimestre de 2020, um provável crescimento homólogo do consumo público, em linha com os valores registados nos dois trimestres anteriores, e uma evolução um pouco mais negativa do investimento, onde a componente da construção deverá ter continuado positiva mas poderá ter crescido menos", aponta a síntese.

Quanto ao mercado externo, os economistas do ISEG acreditam que o contributo para o produto interno bruto (PIB) deverá "continuar negativo, devido às exportações de serviços, ou seja, à procura turística externa, mas será provavelmente menos negativo do que no 4º trimestre, também devido a efeito base", explica. Em todo o caso, "espera-se que o contributo da procura interna tenha sido mais negativo do que no 4º trimestre e o da procura externa líquida um pouco menos negativo."

Tendo em conta os dados disponíveis (ainda muito escassos em relação a março), o ISEG "espera que o PIB trimestral tenha variado entre -3,5% e -2,5% face ao trimestre anterior e entre -5,6% e -4,6% face ao trimestre homólogo".

A escola de economia atualizará a previsão anual para o PIB no próximo relatório, depois de divulgada a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativa ao primeiro trimestre.