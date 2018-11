ISEG revê em baixa previsão de crescimento da economia em 2018 para 2,1% a 2,3%

O Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) reviu esta terça-feira em baixa a estimativa de crescimento homólogo da economia portuguesa este ano para 2,1% a 2,3%, contra os 2,2% a 2,5% anteriormente previstos.

“Em relação à taxa de crescimento final para o ano de 2018, tendo em conta o resultado do terceiro trimestre, é revisto o anterior intervalo de previsão para o mais provável intervalo de 2,1% a 2,3%”, lê-se na Síntese de Conjuntura de novembro do ISEG.

Relativamente ao quarto trimestre, com base na “escassa” informação quantitativa disponível e “tendo em conta a desaceleração prevista para o crescimento da UE” (União Europeia), o instituto aponta como “mais provável” uma “tendência de desaceleração ligeira, que não exclui pequenas oscilações ou estabilização”, admitindo que “o crescimento pode vir a ser favorecido pela ocorrência de mais três dias úteis em termos homólogos”.

A revisão em baixa pelo ISEG do crescimento da economia portuguesa em 2018 acontece após a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) apontar para um crescimento no terceiro trimestre de 2,1% em termos homólogos e de 0,3% em cadeia.

Conforme nota o instituto, “estes valores mostram uma desaceleração do crescimento”, quer em termos homólogos, (de 2,4% para 2,1%), quer em termos trimestrais (de 0,6% para 0,3%).

Em outubro, o ISEG tinha estimado que a economia portuguesa crescesse 2,3% homólogos e 0,5% em cadeia no terceiro trimestre.