ISEG vê economia a crescer 1,9% no quarto trimestre e até 2% no conjunto do ano

O Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) espera que a economia portuguesa cresça cerca de 1,9% no quarto trimestre do ano, mantendo a previsão de uma expansão do produto interno bruto (PIB) entre 1,9% e 2% para o conjunto de 2019.

A projeção, calculada com os dados disponíveis quase exclusivamente até outubro “sugerem uma ligeira melhoria no crescimento dos principais indicadores, o mesmo acontecendo com a evolução dos indicadores de confiança e clima económico em outubro e novembro, que foi um pouco mais positiva”, indica a síntese de conjuntura divulgada esta quinta-feira, 26 de dezembro.

“O indicador de tendência do conjunto da atividade subiu ligeiramente em outubro. Este resultado foi determinado por uma evolução tendencial menos negativa da indústria e uma melhoria nos serviços e descidas ligeiras no comércio a retalho e nas vendas de cimento”, justifica o ISEG, acrescentando que “na média de outubro e novembro os indicadores de sentimento e clima económico estão um pouco mais positivos do que no mês anterior, enquanto o indicador de confiança dos consumidores continuou a subir.”

O ISEG destaca ainda o comportamento do comércio externo. “Adicionalmente, uma melhoria com relevo, dado o padrão recente, registou-se no âmbito do comércio externo uma vez que em outubro o crescimento das exportações de bens (8,4%) superou o das importações (6,5%) o que aconteceu pela primeira vez no corrente ano”, assinala a escola de economia e gestão. “Para este resultado, que abre a possibilidade de maior equilíbrio entre o crescimento das exportações e importações nos próximos meses, terá contribuído a retoma das exportações de combustíveis refinados”, aponta.

Previsão de 2%

O grupo de análise económica do ISEG refere que “a informação quantitativa relativa a outubro não evidencia desaceleração em relação ao crescimento do 3º trimestre“, assinalando que “já a informação agregada dos indicadores de confiança em outubro e novembro pode considerar-se ligeiramente mais positiva.”

“Em todo o caso, a natureza ainda muito parcial da informação relativa ao trimestre torna o crescimento homólogo do PIB no 4º trimestre ainda incerto, mas provavelmente muito próximo do verificado no 3º trimestre“, aponta.

“Para a totalidade do ano de 2019, continua a manter-se a previsão de crescimento em 1,9% ou 2,0%”, conclui.