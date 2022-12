Isenção da 'windfall tax' não abrange pequenas empresas integradas em grupos de sociedades

© Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

As micro e pequenas empresas da distribuição alimentar que integrem grupos de sociedades com faturação superior a 100 milhões de euros não vão beneficiar de isenção da taxa sobre lucros excessivos, segundo uma proposta do PS aprovada esta quarta-feira.

Os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) votaram e aprovaram a proposta do Governo que regulamenta a contribuição de solidariedade temporária (CST) nos setores da energia e distribuição alimentar, bem como uma proposta de alteração subscrita pelo PS, tendo rejeitado as propostas de alteração do PSD, PCP e PAN.

Na proposta que remeteu a parlamento, o Governo retirava da mira da CST da distribuição alimentar as empresas "que qualifiquem, no período de tributação da contribuição, como micro ou pequena empresa".

Esta quarta-feira, a COF aprovou uma alteração apresentada pelo PS que vem determinar que aquela isenção do pagamento da CST da distribuição alimentar "não é aplicável" quando estiver em causa um sujeito passivo abrangido pelo "regime especial de tributação dos grupos de sociedades" e o "volume de negócios do grupo de sociedades por referência ao período de tributação em causa for superior a 100 milhões de euros".

Esta isenção foi alvo de várias críticas esta terça-feira, durante o debate na generalidade da proposta do Governo, tendo o PSD apresentado uma proposta de alteração para que também as empresas de média dimensão ficassem excluídas do pagamento desta taxa sobre lucros excessivos (também conhecida por 'windfall tax').

A proposta dos social-democratas foi, no entanto, rejeitada tal como todas as apresentadas pelo PAN e pelo PCP que preconizavam, entre outras medidas, o alargamento desta contribuição extraordinária sobre os lucros excessivos a outros setores e uma formulação diferente na contabilização dos lucros.

Em causa está a aplicação de uma CST aos setores da energia e da distribuição alimentar sobre os lucros excedentários apurados nos períodos de tributação para efeitos do IRC que se iniciem nos anos de 2022 e 2023.

Para efeitos de aplicação desta taxa considera-se que constituem lucros excedentários a parte dos lucros tributáveis, relativamente a cada um dos períodos de tributação que excedam o correspondente a 20% de aumento em relação à média dos lucros tributáveis nos quatro períodos de tributação com início nos anos de 2018 a 2021.

Assim, na parte em que excedam em 20% a média dos lucros tributáveis, as empresas serão chamadas a pagar uma taxa de 33%.

Entre as propostas de alteração apresentadas pela posição e rejeitadas pela maioria socialista inclui-se ainda uma do PSD que determinava que até 31 de março de cada ano o Governo enviasse à Assembleia da República um "relatório detalhado da consignação da receita arrecadada".

A votação final global da iniciativa do Governo está agendada para esta quinta-feira.