Isenção de IMI nos centros históricos vai manter-se

Os edifícios nos centros históricos vão continuar a beneficiar de isenção do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis). O Governo queria revogar esta isenção, considerando que ela cria uma “distorção”, ao abranger um leque alargado de imóveis, deixando a questão à consideração de cada município. E incluiu a medida no Orçamento do Estado para 2020. Mas a oposição não concordou e a proposta foi chumbada com os votos contra de todos os partidos, à exceção do PAN que se absteve.

A notícia é esta quarta-feira avançada pelo Negócios que dá conta que, apesar da medida agradar à Associação Nacional de Municípios, para a qual “a opção pela concretização deste ou qualquer outro benefício fiscal deverá ficar na disponibilidade dos municípios”, não contou com igual apoio por parte da Assembleia da República. “Não pode haver uma política de património por cada concelho”, declarou Duarte Alves, do PCP, ao jornal.

A isenção do IMI faz parte do Estatuto dos Benefícios Fiscais que determina que a mesma se aplica, por exemplo, a centros históricos incluídos na Lista do Património Mundial da UNESCO, como os de Guimarães, Porto, Óbidos, Sintra, Évora, Elvas e Angra do Heroísmo. Na atual formulação da norma, a isenção aplica-se de forma automática. E embora o Fisco considere que os imóveis localizados nas zonas histórias têm de ser classificados um a um para poderem ficar isentos do pagamento de IMI, os tribunais têm dado razão aos proprietários, considerando que a isenção é automática apenas em função da localização do prédio.