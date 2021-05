Isenção de TSU já custou 580 milhões ao Estado

Instituto de gestao financeira da seguranca social © Rodrigo Cabrita

Dinheiro Vivo 20 Maio, 2021 • 08:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo estima que as isenções ou reduções de taxa social única associadas ao lay-off simplificado ou ao apoio à retoma já custaram 580 milhões desde o início da pandemia.

A notícia é avançada esta quinta-feira pelo Jornal de Negócios, que adianta que, segundo o Executivo, a verba é compensada por receitas de impostos.

"Desde 2020 e no âmbito das medidas covid, estima-se que o montante relativo às isenções ou reduções contributivas já ultrapassou os 580 milhões de euros", indicou fonte oficial do Ministério do Trabalho, em resposta a questões colocadas pelo jornal.

O Ministério lembrou que os apoios e as isenções atribuídas a propósito da pandemia "são financiadas pelo Orçamento do Estado", para que a Segurança Social não perca receita.

A questão foi colocada na semana passada, quando o Negócios noticiou que o lay-off e o apoio à retoma já absorveram, em 2021, dois terços da despesa gasta no ano passado, num total de 1.633,5 milhões de euros desde o início da pandemia.

O lay-off simplificado abrangeu este ano, durante o segundo confinamento, 57 mil empresas e 317 mil trabalhadores, o que compara com 899 mil trabalhadores no ano passado. O lay-off simplificado garante isenção total de TSU a cargo das entidades empregadoras, ou seja, 23,75% sobre o valor dos salários.

O apoio à retoma, outro regime de lay-off que permite reduzir o período normal de trabalho em função da quebra de faturação, abrangeu este ano 38 mil empresas e 267 mil trabalhadores.