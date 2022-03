ISP diminui mais 1,3 cêntimos por litro no gasóleo na próxima semana

Combustíveis voltam a aumentar na próxima semana © EPA/ABIR SULTAN

O Governo anunciou esta sexta-feira a redução de 1,3 cêntimos por litro na taxa unitária do ISP (Imposto sobre Produtos Petrolíferos) no gasóleo, a partir da próxima segunda-feira. Assim, no total, desde o início da subida mais acentuada do preço dos combustíveis, o ISP do gasóleo vai ser alvo de uma diminuição de 4,7 cêntimos por litro. Esta baixa vem na sequência da indicação de aumento de preços que deverá acontecer na próxima semana. Por seu lado, - e apesar do aumento dos preços - o ISP da gasolina não vai sofrer alterações, mantendo-se nos 3,7 cêntimos por litro.

Autovoucher vai continuar

O programa Autovoucher, que permite um apoio de 20 euros por mês por contribuinte, vai manter-se no mês de abril, anunciou, ainda, o ministério das Finanças. O Autovoucher já deu cerca de 30 milhões de euros em reembolsos desde que foi anunciado o alargamento do benefício de cinco para 20 euros, a 4 de março.

Segundo dados atualizados do ministério, desde o início o programa já registou 2.571.487 de adesões. Desde o aumento do benefício, a 4 de março, inscreveram-se 969.092 pessoas. O governo já pagou um total de quase 57 milhões de euros, desde o começo do Autovoucher.