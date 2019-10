Imposto ‘petrolífero’ perdeu peso nas receitas fiscais do ambiente

Apesar de ter aumentado no ano passado, com a subida da taxa de carbono que lhe está associada, a cobrança de imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos (ISP) perdeu peso no conjunto das receitas do Estado com impostos e taxas com relevância ambiental. Ficou no ano passado em 67,3% do total de 5,3 mil milhões de euros cobrados, abaixo do peso de 69,2% que representava em 2017.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados esta segunda-feira, o aumento da cobrança com ISP ficou-se por uns 50,8 milhões de euros, para 3,5 mil milhões de euros.

A receita de impostos na área da energia totalizou 3,8 mil milhões de euros, incluindo também as licenças de emissões cuja receita mais que duplicou em 2018, para 217,7 milhões de euros (4,8% do total).

Ao todo, os dados do INE somam 5,3 mil milhões de euros com receitas de impostos e taxas da área ambiental. O crescimento foi de 4,3% frente a 2017, num aumento bastante inferior ao do conjunto da receita com impostos e contribuições sociais, que cresceu no mesmo período 6,4%.

O imposto com segundo maior peso foi o imposto sobre veículos, que arrecadou 784,8 milhões de euros, pesando 14,9% do total. Já o imposto único de circulação contou 12,3% na fiscalidade ambiental, somando 650,1 milhões de euros.

Estes três impostos – ISP, ISV e IUC – representam a grande parte das receitas da área ambiental e estão, fundamentalmente associados ao uso de veículos e consumo energético. Juntando-se as receitas de licenças de emissão usadas na produção energética, os tais 217,7 milhões, estão reunidos 99,3% dos impostos e taxas da área ambiental.

Assim, os restantes impostos e taxas contam apenas 0,7%. Destes, a taxa de exploração sobre as instalações elétricas rendeu no ano passado 12,3 milhões de euros; a prestação para a constituição e manutenção obrigatória de reservas de produtos petrolíferos contou 24 milhões de euros; a taxa de recursos hídricos representou 12,9 milhões de euros; as taxas sobre a poluição valeu 16,6 milhões de euros; e outras sobre os recursos somaram 18,8 milhões de euros.

As receitas da fiscalidade ambiental contam também 5,9 milhões de euros em taxas de regulação dos serviços de água e dos resíduos e 2,7 milhões de euros de taxa de regulação da qualidade da água para consumo. As licenças de pesca e de caça somam, por seu turno, 1,2 milhões e 8,8 milhões de euros, respetivamente.

Outras medidas promotoras de um consumo ambientalmente mais responsável, como a taxa sobre embalagens não reutilizáveis, contam 3,2 milhões de euros. A taxa sobre o uso de sacos de plástico, porém, tem vindo a gerara cada vez menos receita – caindo de um milhão de euros cobrados em 2015 para já apenas dois mil euros no ano passado.

Além dos dados de receita de 2018, o INE publica também os dados finais sobre o peso destas receitas no ano de 2017. A conta fiscal ambiental representou em Portugal 7,6% do total de impostos e contribuições arrecadadas e pesou 2,6% do PIB. Na média da UE, a importância relativa destes impostos no conjunto da fiscalidade e da economia ficou em 6,1% e 2,4%, respetivamente.

No caso português, metade da conta (49,9%) foi paga pelas famílias.