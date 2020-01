ISPO. Inovação e sustentabilidade nos têxteis portugueses

Arranca este domingo, na Alemanha, mais uma edição da ISPO Munich, a maior feira mundial de artigos desportivos. Portugal faz-se representar por mais de 40 empresas, distribuídas por quatro ilhas ‘From Portugal’. Os secretários de Estado da Economia e da Internacionalização, João Neves e Eurico Brilhante Dias, visitam a comitiva portuguesa, a convite da ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, na segunda-feira, dia 27, para conhecerem de perto as últimas inovações do sector.

Ao todo, são 2800 expositores de 120 países que marcam presença na ISPO e procuram dar resposta aos três desafios lançados pela organização: Be Responsible, Be Active, Be Creative. Alinhado com estas tendências, o Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e Vestuário de Portugal (CITEVE), em parceria com a Selectiva Moda, apresenta nesta edição da feira, pela primeira vez, o iTechStyle Green Circle Sport, uma mostra da capacidade inovadora de Portugal nos domínios da sustentabilidade e produção responsável em artigos para desporto e lazer ativo. Integram esta exposição 15 produtos para desporto, construídos com materiais sustentáveis e produzidos por processos responsáveis.

Em comunicado, as duas entidades sublinham que “esperam que esta iniciativa venha a gerar uma visibilidade da capacidade portuguesa, em linha com o que já aconteceu na Heimtextil, em Frankfurt, com o iTechStyle Green Circle Home e na Neonyt, em Berlim, com o iTechStyle Green Circle Fashion”.

A Fiuza, A.Sampaio, Beppi, Bergand by Gulbena, Brandbias, Carvema Têxtil, Clothius, CM Socks, Ditchil, Dune Bleue, Easy Walk Experience, Fiorima, Fradelsport, Gormarti, Heliotextil, Itechstyle GREEN CIRCLE, J.Caetano & Filhas, Jway, Lemar, LMA, Lunartex, Lusosocks, MJS A SR, Novelty Waves |Van der Waal, Olmac, Oltrading, P&R Têxteis, Sancar Socks, Scoop, Sidónios Knitwear, Sidónios Seamless Tech, SmartInovation, Sockapro, Têxtil Antonio Falcão e The Brusco são as empresas portuguesas que integram a comitiva. Estão, ainda, presentes no certame a Confetil e a Impetus, bem como os centros de investigação CITEVE e CeNTI.

Já com experiência na ISPO, Helena Garcia, sales manager da Bergand by Gulbena, espera “expandir a carteira de clientes e consolidar os mercados já ganhos em edições anteriores. Os compradores serão maioritariamente de países da União Europeia e gostaríamos de receber alguns provenientes dos EUA”. Em estreia na ISPO Munich, a Lunartex também pretende “obter uma rede de conhecimento grande de empresas que possam ter interesse nos nossos produtos, em países como a Alemanha, Itália, EUA etc”, afirma o responsável de exportações da empresa Rui Lopes. Também pela primeira vez na feira está a Lusosocks, que irá divulgar os seus produtos técnicos “destinados a todo o tipo de desporto”. Miguel Campos, CEO da empresa, conta que vai apresentar “uma nova patente e uma nova marca, e coleções de produtos técnicos destinados ao mundo do desporto e trabalho”.

Depois de ter sido uma das marcas premiadas para a ISPO BRANDNEW2020, a Sockapro reforçou as expectativas nesta edição da feira de Munique. António Patrício, sócio gerente da empresa, conta que a marca “vai lançar uma variedade de modelos que vão além do mundo do Desporto ou do Futebol”.

De regresso à ISPO Munich depois de uns anos de interregno, a Beppi apresenta uma “coleção de inverno 2020 assim como vamos apostar forte na divulgação de um novo produto. Será o Breezy Rollers. Um sapato com rodas”, revela Hugo Silva, diretor comercial da empresa. Já Afonso Duarte, diretor comercial da J Caetano, presença habitual no certame, espera “poder apresentar a empresa e os produtos a outras marcas/compradores, com destaque para o mercado europeu.”

Com uma nova coleção de malhas sustentáveis, Orlando Miranda, CEO da Olmac assume que “o perfil de cliente que visita a feira [ISPO] encaixa na perfeição nas áreas de produtos que desenvolvemos”.

Com participação em edições anteriores a Brandias admite que a ISPO “nos faz chegar junto de possíveis clientes que de outra forma nos seria complicado contactar”, resume Gonçalo Serra, CEO da empresa.

Quem promete muitas novidades na ISPO Munich é a Carvema. “Apresentamos produtos sustentáveis como orgânicos e reciclados, viscose ecológica e lyocell. Bem como novas estruturas de malha, como jacquard e jersey fantasia e uma variedade de acabamentos funcionais que adicionam qualidade e conforto aos nossos produtos”, descreve José Carvalho, sócio gerente da empresa.

É para trabalhar novos segmentos de mercado que a Lemar conta que “priorizamos o uso de fios certificados nos nossos tecidos garantindo por essa via mais qualidade e uma maior duração”. José António Ferreira, gestor de mercado, espera “capitalizar os contactos já existentes e utilizar as ferramentas que dispomos para chegar a novos clientes”.

Alexandra Araújo, da LMA, conta que almeja “conseguir gerir leads de vendas com os clientes que já nos conhecem e construir relacionamentos com clientes em potencial”, sempre com a ideia de que a sustentabilidade “É uma evolução crítica e o caminho para o futuro e longevidade da indústria têxtil e de vestuário”, conclui.

Paulo Rodrigues, diretor industrial da Fiorima SA, revela que a empresa está “permanentemente a desenvolver novos produtos seja na vertente técnica seja na vertente das matérias-primas utilizadas” pelo que levaram muita inovação para mais uma edição da feira de desporto em Munique.

Inovação é também a palavra de ordem para a Clothius Seamless que leva à ISPO “coleções de gymwear seamless”, revela Jorge Vale, manager da empresa.

Já a Easy Walking Experience leva “uma sabrina desportiva, com design minimalista, bastante versátil na sua utilização, vencedora de 3 prémios internacionais de design por 3 anos consecutivos”, anuncia Elio Parodi, diretor executivo da empresa.

“O maior destaque será dado ao Si Repel Mosquito que oferece proteção contra mosquitos e outros insetos resistente a mais de 100 lavagens e que tem vindo a ser bastante procurado pelas marcas outdoor, e também ao Si Bac-Pure pela sua eficaz capacidade antibacteriana e antifúngica, contribuindo para a neutralização de odores que é um fator importante nos artigos sports/active wear”, desvenda Mário Brito, diretor comercial da Smart Inovation, para quem 2020 é o ano da consolidação.

Sem esconder as grandes expectativas, Rui Gordalina, CEO da Oldtrading considera “uma feira com enorme visibilidade a nível internacional, onde o vestuário para desporto tem grande destaque, pretendemos captar novos clientes que necessitem de produtos com valor acrescentado em soluções private label”.

A participação das empresas portuguesas na ISPO Munich é uma iniciativa da Selectiva Moda e da ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, que visa promover a internacionalização das empresas portuguesas da área da moda, e que conta com o apoio do programa Compete.