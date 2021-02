ISPO MUNICH. Empresas apresentam novos produtos em versão online

PR@ISPO Munich 2020 © Direitos Reservados

A feira internacional do setor do "sportswear", ISPO Munich, realiza-se entre 01 e 05 de fevereiro deste ano num formato totalmente digital, continuando a servir para empresas portuguesas apresentarem novos produtos, anunciou hoje a Associação Seletiva Moda (ASM).

Enquadradas no projeto "From Portugal", uma iniciativa da Selectiva Moda e da ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, que visa promover a internacionalização das empresas portuguesas da área da moda, as empresas portuguesas vão-se manter focadas em "apresentar novos produtos" e conquistar mercados.

A comitiva ​​​​​​​From Portugal é composta pela A.Sampaio & Filhos, Bloomati/Carvema, Brandbias/Tapa Costuras, Ditchil, Dune Bleue, Easy Walk Experience/Ropar, Golfinho, Gulbena, Heliotextil, Impetus, J.Caetano, P&R Têxteis e a Sustainable Masks by Heliotextil.

Apesar do novo formato, as empresas mantêm-se confiantes nos resultados da feira, que é a mais importante do setor a nível mundial. "Estamos confiantes que será uma boa experiência, acreditamos na organização e no poder desta feira. A falta de contacto físico com os produtos é evidente mas por outro lado o mundo digital dá-nos a possibilidade de atingir clientes mais específicos com menos perda de tempo e maior foco", defende o diretor comercial, da J.Caetano, Afonso Duarte, que na feira vai apresentar novos produtos tapped seams e laminados.

O CEO da Golfinha, empresa especializada em artigos de natação e outras atividade aquáticas, concorda. "A presença física é, sem dúvida, uma forma de interação mais próxima com aqueles que nos visitam, no entanto a versão online permitirá receber um maior número de visitantes pois qualquer pessoa ligada e/ou com interesse pode estar presente", lembra Nuno Arcanjo.

Além da presença das empresas, presença portuguesa é marcada, ainda, pela exibição dois showcases virtuais de inovação, da responsabilidade do CITEVE e da Associação Selectiva Moda, que, recorrendo a tecnologia 3D VR Scanning de referência no mercado atual, são criados ambientes 3D imersivos, altamente realistas e de fácil navegação, para serem visitados virtualmente.

O primeiro é dedicado à sustentabilidade sob o cunho do iTechStyle Green Circle. "O showcase vai estar montado no CITEVE , onde será filmado, para depois ser colocado na versão digital da ISPO. Os visitantes vão poder entrar e é como se estivessem na sala: podem circular entre as peças, aproximar-se e ler as informações sobre cada uma delas", explica Paulo Gomes, responsável pela plataforma Manifesto Moda e curador do projecto Green Circle. Neste showcase estarão representadas 11 empresas portuguesas: Adalberto, A. Sampaio, Polopiqué, NGS, Sustainable Masks by Heliotextil, Bergand by Gulbena, Ditchil, LMA, Impetus, Tapa Costuras e Bloomati by Carvema.

No showcase intitulado Sport Textile Village From Portugal são apresentados produtos inovadores, orientados para as várias áreas do desporto, desde a alta competição ao lifestyle, alguns deles resultados do Projeto Mobilizador Texboost que foram apresentados no final do ano passado. Neste Showcase virtual estarão representados artigos desenvolvidos pelo CeNTI, Damel, Dune Bleue, J. Caetano, P&R Têxteis, Pafil, Polisport, Riopele, Ropar, Texteis J.F Almeida, TMG e Tintex.