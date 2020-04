ISQ avalia conformidade de dispositivos médicos no combate ao Covid

O ISQ está a efetuar serviços laboratoriais que permitem garantir que os dispositivos médicos e os equipamentos de proteção individual cumprem os requisitos das normativas da União Europeia.

A avaliação de conformidade visa a utilização destes produtos em contexto clínico ou farmacêutico.

“No atual cenário de pandemia, em que está em causa a saúde e a segurança dos cidadãos, é crucial assegurar que os dispositivos médicos e os equipamentos de proteção individual necessários são eficazes no combate ao Corona SARS Cov-2”, sublinha Besma Kraiem, administradora do ISQ.

Como adianta José Medina, diretor dos laboratórios do ISQ, no âmbito dos dispositivos médicos de classe I, o ISQ apoia o fabricante na execução do procedimento de avaliação de conformidade e na respetiva avaliação a submeter ao INFARMED.

Os dispositivos médicos devem assegurar “um nível adequado de saúde e segurança” em conformidade com os regulamentos e diretivas comunitárias para poderem aceder ao mercado dos profissionais de saúde”, complementa.

Em relação aos equipamentos de proteção individual para utilização em contexto clínico e farmacêutico, o ISQ apoia o fabricante, enquanto organismo terceiro de avaliação de conformidade.

Este apoio abrange a avaliação e contacto com a autoridade de fiscalização (ASAE) para efeitos de colocação deste produto no mercado.