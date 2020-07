ISQ investe meio milhão em energias verdes

O ISQ investiu mais de meio milhão de euros num projeto de energias renováveis, com a instalação de mais de dois mil painéis fotovoltaicos nas suas instalações, no Taguspark e outras em todo o país. Uma aposta que assegurará reduzir as suas emissões em 535 toneladas ao ano, o que corresponde à plantação de 3800 árvores, anuncia o grupo, em comunicado. A poupança, na fatura energética, será superior a 150 mil euros ao ano.

“As práticas ambientais sustentáveis dominam o mundo, devido à transição climática (aquecimento global), à transição energética (energias renováveis e limpas) e à transição digital (otimização de recursos), e este paradigma é incontornável a vários níveis: desde a produção elétrica, aos edifícios, aos transportes, às cidades, aos processos industriais, aos resíduos e às práticas agrícolas”, refere o grupo ISQ, sublinhando que o tema está na agenda pública, com o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC) e o Plano Nacional da Energia e Clima 2030 (PNEC).

“O ISQ opera nesta temática em duas vertentes: ao nível da eficiência energética, com soluções para edifícios e indústria, ajudando a reduzir a pegada de carbono em várias fileiras da indústria; e ao nível da eficiência de recursos, ajudando as empresas a reduzir o desperdício. É o caso da economia circular e da simbiose industrial”, acrescenta o presidente do ISQ, Pedro Matias.

No comunicado, o ISQ dá ainda a conhecer os projetos europeus em que está envolvido, como ECOTERMIP, que visa a promoção de medidas de ecoeficiência aplicadas aos processos térmicos das indústrias portuguesas da metalomecânica, cerâmica, agroalimentar de laticínios e de fabricação de produtos à base de carne, ou o SUREFIT, que pretende fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias avançadas para a reabilitação de edifícios, com soluções ambientais inovadoras e mais económicas. Há, ainda, o projeto SCALER, que pretende criar mecanismos para intensificar a aplicação de práticas de simbiose industrial na Europa, através do desenvolvimento de planos de ação e soluções adaptadas a indústrias, associações e autoridades regionais e nacionais, bem como o TRUST, projeto que que visa impulsionar a excelência em investigação e desenvolvimento na área da sustentabilidade industrial através do aumento do conhecimento científico e técnico. O intuito é envolver as indústrias europeias para a concretização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

O grupo destaca, ainda, a sua participação no ITER, o primeiro reator experimental de fusão nuclear “capaz de gerar um retorno de energia positivo, demonstrando a viabilidade científica e técnica da fusão nuclear como fonte de energia limpa”, em que é parceiro de referência na área da garantia da qualidade e controlo de fabrico da F4E – Fusion for Energy. Por fim, Pedro Matias sublinha o papel do hidrogénio na descarbonização da economia: “Ao nível da fileira do Hidrogénio as competências do ISQ passam pelo know how em matéria de sustentabilidade, materiais e fiabilidade, sensorização e algoritmos, avaliação de risco e segurança, formação e qualificações e garantia e controlo de qualidade”.