Issam Kazim: "Ronaldo ajudou a promover o Dubai em Portugal"

A encerrar no fim do mês, a Expo 2020 "destaca os esforços do Dubai e dos Emirados Árabes Unidos para celebrar o melhor dos negócios e as culturas globais, mas também em unir as nações na construção de um mundo melhor", diz ao Dinheiro Vivo o CEO do Turismo do Dubai. Issam Kazim faz contas ao "sucesso" da feira, destacando mais de 15 milhões de visitas de todo o mundo em seis meses e mais centenas de milhões virtuais. E conta os planos para crescer no turismo.

A um mês do final da Expo Dubai, como avalia o evento em termos de visitas?

A Expo 2020 tem funcionado como um catalisador tanto para o turismo como para o aumento do diálogo económico e, talvez, seja ainda mais impactante atualmente ao ser o primeiro megaevento global presencial em todo o mundo. A Expo 2020 destaca os esforços do Dubai e dos Emirados Árabes Unidos para celebrar o melhor dos negócios e as culturas globais, mas também em unir as nações na construção de um mundo melhor. O sucesso da Expo 2020 é evidente pelo facto de, desde a abertura no dia 1 de outubro de 2021, ter atraído mais de 15 milhões de visitas de residentes e visitantes de todo o mundo presencialmente e mais centenas de milhões de forma virtual.

Este mega-evento foi crucial para afirmar o Dubai como um destino turístico ou a COVID-19 acabou por impactar negativamente na potencial afluência ao mesmo?

Com o Dubai a continuar a liderar a recuperação do turismo global, a Expo Dubai 2020 é certamente um momento marcante que estimulou ainda mais a nossa proposta de turismo. O sucesso da Expo 2020 e a notável recuperação do setor de turismo são o resultado de medidas estratégicas tomadas sob a orientação de nossa liderança visionária que permitiu que a nossa cidade avançasse com segurança e ultrapassasse esse desafio global sem precedentes. A abordagem do Dubai desde o início da pandemia foi de preparação, agilidade e consistência, garantindo que a nossa prioridade número 1 continuasse a ser a saúde e a segurança dos nossos residentes e visitantes. Com os Emirados Árabes Unidos em primeiro lugar a nível global no Ranking de Resiliência Covid da Bloomberg (fevereiro de 2022), o Dubai orgulha-se de ser um dos destinos mais seguros do mundo. Os Emirados Árabes Unidos são também um dos países com maior nível de vacinação no mundo, com mais de 95% de nossa população total elegível totalmente vacinada (em 28 de fevereiro de 2022).

A capacidade de evolução e de adaptação do Dubai, com o apoio dos nossos stakeholders e parceiros, tem sido fundamental para garantir que a cidade continua a manter a sua posição de vanguarda dos principais destinos de negócios e lazer do mundo. Isso refletiu-se no desempenho da nossa indústria de turismo em 2021. O Dubai recebeu 7,28 milhões de turistas internacionais entre janeiro e dezembro de 2021, um crescimento de +32,3% em relação a 2020. Durante os 12 meses de 2021, também se registou a abertura de 755 estabelecimentos hoteleiros com 137.950 quartos, que tiveram fortes níveis de ocupação média, na ordem dos 67% ao longo do ano e mais de 80% no último trimestre de 2021, estando entre os maiores números de taxa de ocupação internacional. Todos esses dados positivos também refletem a procura global pelas viagens e também ressaltam o papel de liderança que o Dubai continua a desempenhar na recuperação do turismo global.

Quais os pontos fortes do Dubai para atrair turistas?

Um dos principais pontos fortes do Dubai é a sua diversificada oferta de destinos, que abrange muitos pontos de lazer, do património ao entretenimento, das aventuras ao ar livre às atividades na praia, da gastronomia às experiências direcionadas para as famílias, das compras ao luxo. É essa capacidade de proporcionar uma infinidade de experiências que fizeram com que o Dubai fosse nomeado o destino mais popular do mundo nos Tripadvisor Travellers' Choice Awards 2022. O Dubai também foi eleito o destino nº 1 do mundo para amantes de cidade e o 4º destino para 'Food Lovers' nos Tripadvisor Travellers' Choice Awards 2022. Aos turistas de Portugal, o Dubai oferece uma grande variedade de experiências no destino, incentivos e vantagens que se adequam ao perfil do visitante português.

- Quatro das principais ofertas do Dubai são uma grande atração para os viajantes portugueses - Praia e sol, cultura exótica, vida de cidade moderna e em voga, e deserto.

- O Dubai tem voos diretos com Portugal operados pela Emirates, uma das companhias aéreas mundiais mais fiável.

- Com um clima excelente durante pelo menos oito meses do ano, de outubro a maio, que marcam a época mais fria em Portugal, o Dubai é também o destino de sol de inverno ideal para os viajantes portugueses que procuram destinos com clima agradável.

- O Dubai tem uma variedade de entretenimento e atrações excecionais que proporcionam experiências diferentes para as famílias e visitantes de todas as idades: Dubai Parks and Resorts Aqua Parks, Adventure Parks, Skydive Dubai, Dubai Aerodrome, Ain Dubai, Dubai Aquarium, Ski Dive Dubai, La Perle, Dubai Opera e a experiência de safari no deserto.

- O Dubai tem um calendário anual de festivais, exposições e eventos de classe mundial, incluindo o emblemático Dubai Shopping Festival, Dubai Food Festival e Dubai Fitness Challenge, que são as principais atrações entre residentes e visitantes.

- A Expo Dubai 2020, um evento-chave que acontece de 1 de outubro de 2021 a 31 de março de 2022, ajudou a fortalecer o destino e a aumentar o número de dormidas de visitantes internacionais.

- Além disso, o Dubai tem vários outros marcos e atrações culturais, incluindo o recém-inaugurado Museu do Futuro, o Burj Khalifa, o Dubai Frame, o Museu Ethiad, o The View at The Palm e o Museu Shindagha. Estas podem ser consideradas obras únicas de arquitetura e engenharia que posicionaram o Dubai como uma cidade de tecnologia e inovação.

- O Dubai oferece "value for money" em todo o seu ecossistema turístico, desde a hotelaria à distribuição, do entretenimento às atrações e às ofertas para as famílias, juntamente com uma deliciosa seleção de comida que representa a gastronomia de mais de 200 nacionalidades que vivem no Dubai e são servidas em mais de 12.000 restaurantes e cafés em toda a cidade.

- Durante a pandemia, o Dubai foi visto como o destino mais seguro no mundo para viajar e mantêm-se mundialmente como um dos mais seguros.

Nos últimos anos, o Dubai tem aberto sucessivamente novas atrações turísticas. Que novas atrações estão planeadas para 2022?

Com o apoio contínuo dos nossos stakeholders e parceiros, o Dubai está comprometido em oferecer sempre algo novo, único e de classe mundial a cada viajante. Em 2021, o apelo global do Dubai foi reforçado com a abertura de novas atrações e destinos de lazer, incluindo o Ain Dubai, Deep Dive Dubai, Hatta Dome Park e The View at The Palm. Para 2022, acabámos de ver a inauguração do Museu do Futuro por Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante do Dubai. Como novo marco icónico do Dubai, o Museu do Futuro fornecerá a maior plataforma da região para estudar, observar e projetar o futuro e será uma atração arquitetónica para residentes e visitantes. Temos também em curso a Expo 2020 Dubai, a primeira Expo Mundial da região, que continua a atrair diariamente um grande número de visitantes. Muitos outros megaprojetos estão em desenvolvimento à medida que continuamos a construir no destino pilares alinhados com a nossa visão e objetivo em tornar o Dubai o destino mais atrativo e a melhor cidade do mundo para se viver e trabalhar.

O "efeito Cristiano Ronaldo" serviu para atrair turistas portugueses? É um ativo que alavancam estrategicamente? Como venderia o seu destino a um português?

O desporto, principalmente o futebol, é uma parte intrínseca da vida social e da cultura do Dubai. O Dubai recebe anualmente eventos mundiais desportivos que se tornaram grandes atrações turísticas, enquanto os ícones internacionais visitam regularmente o Dubai em lazer ou para participar em eventos. A presença do Cristiano Ronaldo no Dubai, ao longo dos anos, ajudou certamente a promover o Dubai em Portugal e estamos gratos por ele sentir que o Dubai é uma segunda casa.

Pelo que aprendeu sobre Portugal nesta Expo (ou noutras ocasiões...), acredita que existe potencial para melhorar a relação comercial entre Portugal e o Dubai? Que áreas considera mais interessantes para os portugueses investirem no destino e vice-versa?

Existem fortes laços bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e Portugal, e vi que o The Portuguese Trade Centre, inaugurado recentemente no Dubai, tem como objetivo duplicar o comércio bilateral nos próximos cinco anos. Isto está alinhado com as nossas próprias ambições para os próximos cinco anos, em que o Dubai pretende aumentar o comércio exterior de 380 mil milhões de dólares para 540 mil milhões. O Dubai também anunciou uma sucessão de outros objetivos económicos chave que as empresas portuguesas podem apoiar, inclusive o Dubai quer aumentar a sua contribuição no setor industrial de 36 mil milhões para 81 mil milhões de dólares até 2031, além de construir uma cadeia de abastecimento robusta e segura e um hub logístico. Além disso, o Dubai está a investir fortemente na sua economia criativa, oferecendo oportunidades às empresas portuguesas e, claro, talento para alavancar, pois vamos quase duplicar o número de empresas criativas no Dubai [8.300 para 15.000] e duplicar os empregos [70.000 para 140.000] nos próximos cinco anos.

A tecnologia também é uma indústria importante para o Dubai, e na qual se está fortemente a investir, por isso apresenta-se como uma plataforma dinâmica para as start-ups portuguesas configurarem e aumentarem as suas operações expandindo geograficamente para um mercado com mais de 2 mil milhões de pessoas pelo Médio Oriente, África e sul da Ásia - todas a menos de quatro horas de voo. É claro que existem muitos outros setores que atrairiam as empresas e todos eles vão ser ainda mais reforçados na estratégia do Plano Urbano 2040 do Dubai, que tem como propósito tornar o Dubai não apenas no melhor lugar para negócios, mas também no melhor lugar para viver e trabalhar, colocando as pessoas no centro da nossa estratégia e apresentando-se como um hub global de talentos para o mundo.