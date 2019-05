ISV de carros usados importados. “Trata-se do princípio do poluidor pagador”

A Comissão Europeia pediu esclarecimentos às autoridades portuguesas sobre a compatibilidade das normas previstas na legislação portuguesa quanto ao cálculo da componente ambiental do imposto sobre automóveis (ISV) dos carros usados importados.

Em comunicado, o Ministério das Finanças indica que Portugal já se pronunciou sobre o assunto, garantindo a compatibilidade da solução legislativa atual com o Tratado de Funcionamento da União Europeia.

O modelo atual de cálculo do ISV sobre veículos usados e comprados noutros Estados-membros está em linha com o tratado, já que se os carros novos pagam a totalidade do imposto correspondente à componente ambiental, com base nas respetivas emissões de CO2, também os usados devem suportar a totalidade desse valor, “tendo em conta que os malefícios causados ao ambiente não são inferiores aos dos veículos novos para o mesmo escalão de emissões de CO2”.

Trata-se da aplicação “do princípio da equivalência consagrado no artigo 1.º do Código do ISV, bem como o princípio do poluidor pagador, já que se o regime nacional atribuísse um desconto comercial à componente ambiental do ISV para veículos usados adquiridos noutros Estados-Membros da UE estaria a subverter por completo aquele princípio e, pior, estaria a atribuir um alívio fiscal à importação de veículos usados mais poluentes”, lê-se na nota enviada à comunicação social.

O Ministério das Finanças defende que a situação não serve para criar qualquer obstáculo ao funcionamento do mercado único, mas sim de respeitar os compromissos ambientais assumidos no Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, nomeadamente no que diz respeito à neutralidade carbónica em 2050.

Nesse sentido, o Governo já deu instruções à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) para recorrer da decisão arbitral que impõe a devolução parcial de ISV sobre carros usados importados.

“O Governo considera que no tema da componente ambiental do ISV está em causa a necessária salvaguarda da igualdade de tratamento fiscal a conferir a todos os veículos que estejam no mesmo escalão de emissões do CO2 (independentemente do seu valor comercial ou do Estado-Membro da UE onde foram adquiridos)”, remata.