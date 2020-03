Itália com 5476 mortos e 59 138 casos de Covid-19

O novo coronavírus já provocou 5476 mortos em Itália. O país já conta com 59 138 infetados, segundo os números revelados este domingo pelas autoridades locais.

Nas últimas 24 horas, 651 pessoas sucumbiram aos efeitos do surto pandémico, ainda assim, a um ritmo inferior ao recorde do dia anterior. Entre sexta e sábado, tinham morrido 783 pessoas por causa desta infeção.

Também nas últimas 24 horas foram detetados mais 5560 casos.

A taxa de letalidade deste novo coronavírus é de 9,2%, um ligeiro agravamento face aos 9% verificados no dia anterior.

Este domingo, o Governo italiano decidiu encerrar, temporariamente, todas as atividades produtivas, exceto as que são essenciais para os cidadãos, numa tentativa de conter a propagação do novo coronavírus.