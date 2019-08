Itália: Presidente dá mandato a Conte para formar novo Governo

Itália vai ter um novo Governo nos próximos dias mas com o mesmo primeiro-ministro do anterior executivo. O Presidente da República, Sergio Mattarella, deu mandato a Giuseppe Conte para formar uma nova equipa, sem necessidade de eleições legislativas antecipadas. O Movimento 5 Estrelas volta a estar num Governo italiano mas vai ter como parceiro o Partido Democrático, de centro-esquerda, em vez do partido Liga, de extrema-direita.

O anúncio foi feito esta quinta-feira depois do acordo governamental entre o 5 Estrelas e o Partido Democrático, os dois mais votados nas eleições de março de 2018. Resta saber como será a constituição do novo governo e aferir quem vai ocupar os principais cargos.

O anterior Governo italiano caiu por causa do polémico ministro do Interior, Matteo Salvini, do partido Liga. Conte acusou Salvini de ter “olhado exclusivamente aos interesses pessoais e do seu partido”. Salvini pretendia eleições legislativas antecipadas em Itália, à boleia das sondagens, que atribuíam entre 36% e 38% das intenções de voto ao partido Liga.