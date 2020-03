Itália ultrapassa os 100 mil casos. Morreram 812 pessoas em 24h

Itália ultrapassou a fasquia dos 100 mil casos do novo coronavírus. A Covid-19 já provocou um total de 11 591 mortes, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelas autoridades locais.

Nas últimas 24 horas, morreram mais 812 pessoas por causa do novo coronavírus, número próximo do recorde de mais de 900 vítimas num só dia registado no final da semana passada.

Por outro lado, o número de novos infetados (4050, +4%) foi o mais baixo das últimas duas semanas. Ao todo, Itália já conta com 101 739 infetados pelo novo coronavírus. Atualmente, Itália tem 75.528 casos ativos (3.981 em estado grave) e 14.620 doentes recuperados.

Entre infetados e mortos, o índice de letalidade da Covid-19 é de 8,8%.

Em França o número de mortes continua a aumentar. Em 24h houve 418 óbitos, um recorde no país que já ultrapassou as 3 mil mortes – tem mais 16% do que no dia anterior. França é o quarto país com mais vítimas mortais em todo o mundo, só superado por Itália, Espanha e China.

Já o número de infetados passou para os 44.500, uma subida de 4300 num dia. Existem 21.000 pessoas hospitalizadas com Covid-19 em França.