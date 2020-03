iTechStyle Summit. Conferência Internacional do Têxtil e Vestuário adiada

A iTehcStyle Summit 2020, a Conferência Internacional do Têxtil e do Vestuário foi adiada. O encontro, que constitui uma “referência mundial” na área dos têxteis técnicos, e que deveria decorrer no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, de 28 a 30 de abril, foi suspenso, numa “atitude preventiva” em relação à situação do Covid-19 .

A decisão, avançada pelo jornal T, foi tomada pelos organizadores do certame, o Citeve – Centro Tecnológico do Têxtil e Vestuário, a Associação Selectiva Moda e a Plataforma Tecnológica Europeia para as Fibras, Têxtil e Vestuário (Textile ETP). A pesar na decisão esteve o facto de a edição deste ano da iTechSyle Summit envolver, também, em simultâneo, a conferência anual da ETP, envolvendo entre 700 a mil participantes, oriundos das mais diversas geografias europeias.

“Os organizadores entendem que a atual situação e a incerteza sobre os próximos desenvolvimentos do surto do novo coronavírus Covid-19 aconselham o adiamento” do evento, que ainda não tem uma data alternativa.