“IVA a 6% na restauração era a cereja no topo do bolo”

Os bons ventos que têm quebrado recordes no turismo em Portugal também melhoraram a vida das empresas. Há mais capital e novas condições financeiras. Falta robustez. A AHRESP lançou 100 medidas que Ana Jacinto quer trazer para a mesa do próximo governo.

São os melhores anos ao nível de hóspedes, proveitos e receitas. São também os melhores anos para as empresas que operam no setor?

As empresas têm reforçado a sua saúde financeira e houve um marco muito importante, que foi a reposição do IVA a 13% nos serviços de alimentação e bebidas, descida que permitiu não só contratar mais pessoas – e fizemo-lo como nunca, porque entre 2015 e 2017 criámos mais de 50 mil empregos e batemos todos os recordes -, como trouxe robustez financeira. Antes da reposição do IVA, 60% das nossas empresas, quer restauração quer hotelaria, estavam em risco de falência. É verdade que ainda não recuperámos os níveis que tivemos outrora, mas estamos no bom caminho. Obviamente que as empresas estão melhor e o que queremos é continuar a trabalhar para que o setor continue a crescer de forma sustentável.

Com os recordes também chegaram constrangimentos, como a escassez de mão-de-obra. Não se deu a importância devida a este tema?

Há muito que antevíamos esta questão. Há mais de um ano fizemos uma grande sessão para debater o mercado de trabalho, porque antevíamos que com a reposição do IVA, e o facto de termos ido buscar muita gente que estava disponível para trabalhar, que teríamos uma quebra de oferta.

Quantas pessoas estão em falta? Há um ano eram cerca de 40 mil…

E o problema adensou-se. Essa estimativa não se resolveu e o problema continua à volta das mesmas necessidades, para não dizer mais, porque todos os dias aparecem empresários que têm investimentos para abrir e não conseguem porque não têm mão-de-obra.

Uma das 100 propostas da AHRESP para a próxima legislatura é a criação de um plano que permita atrair imigrantes para este setor. Os portugueses já não chegam?

Essa é uma das propostas, não é a primeira. Antes disso precisamos de esgotar tudo o que é possível em território nacional. Temos uma proposta, que ainda não conseguimos pôr em prática, que é a formação de curta duração. Se ainda há gente disponível para trabalhar, e a receber subsídio de desemprego e que não arranja colocação na sua área, tem necessariamente de ser reconvertida, porque nós temos trabalho. E gostaríamos que não fossem locais de passagem, mas que estas pessoas se apaixonassem e que ao longo da vida, com formação contínua, reforçassem essas competências e continuassem connosco. O programa está desenhado, os conteúdos e as cargas horárias estão formatados, é só pôr a funcionar. Já não temos muita gente disponível, porque estamos quase numa situação de pleno emprego, mas ainda há.

Daí a necessidade de olhar para fora?

Sim. Esgotada esta medida, temos outras que pressupõem maior articulação entre oferta e procura e depois também temos essa medida de agilização e contratação de mão-de-obra estrangeira de forma legal, que possam ver no nosso País uma oportunidade que não têm nos seus países de origem.

Um empresário que hoje queira contratar um trabalhador estrangeiro não tem essa facilidade?

É muito difícil. Com o anterior governo trabalhámos um bocadinho na tentativa de agilizar os mecanismos de legalização, mas os processos são complexos e estamos a falar de microempresas. Também temos pequenas e médias, mas as micro não estão preparadas, nem os trabalhadores que chegam de forma ilegal, sem estarem documentados, que não falam a língua. Estávamos a trabalhar nesse tema e vamos continuar com quem ganhar as eleições.

Mas é um setor que já vive muito de mão-de-obra estrangeira. Tem ideia de qual é a percentagem?

Vi recentemente alguns dados que diziam que a maioria dos estrangeiros que vinha para o país era para trabalhar no turismo. Não sei se são reais, mas sim, temos muitos trabalhadores estrangeiros.

O turismo está muito associado a precariedade e baixos salários. A escassez de mão-de-obra não está ligada às condições oferecidas?

Essa é uma pergunta complexa e carece de várias respostas. Primeiro, a AHRESP tem como preocupação a atualização anual dos contratos coletivos. Quando não estamos a falar de uma atualização mais profunda, pelo menos a salarial acontece, e também temos várias propostas para dinamizar ainda mais a contratação coletiva. Fazemos a nossa parte, não pagamos salários mínimos a ninguém, porque esses reportam-se aos estagiários e, a partir do nível 1, não há salário mínimo. É importante desconstruir a ideia de que o setor trabalha com salários mínimos. Haverá com certeza, mas em todos os setores acontecem coisas menos boas. Quando falamos de estatísticas, estamos a falar de salários base que não têm em conta a remuneração variável – subsídios de trabalho noturno, trabalho em dia de descanso semanal, feriados, o subsídio de alimentação que é dado em espécie… Isto desvirtua o que é a massa salarial do setor.

A percepção pública é errada?

A percepção pública é errada. O que também tem que ver com algumas empresas que não estarão tão bem, é um facto. A grande questão tem que ver com a dificuldade que é trabalhar neste setor, a penosidade. Uma pessoa para vir trabalhar para este setor tem de ter paixão. Neste setor as pessoas têm de estar disponíveis para abdicar. Os empresários também precisam de melhorar os tempos de trabalho.…

Esse desajuste tem que ver com a escassez de trabalhadores?

É por escassez, às vezes é por falta de capacitação e visão e, enquanto associação, cabe-nos ir melhorando estas técnicas. O que acontece muitas vezes é que estes trabalhadores entram de manhã e saem à noite com intervalos pelo meio de duas ou três horas. Como cada vez moram mais longe do trabalho, não fazem nada nessas horas e fica-se agarrado à empresa o dia inteiro. Não há dinheiro que pague isso. Se calhar essa empresa precisa de ter dois turnos em vez de um, mas não é fácil, porque não há trabalhadores. A AHRESP não esconde a necessidade de olhar de forma clara para a questão salarial, que não é o foco principal da pouca atratividade do setor. É por outros motivos que temos de saber contornar.

Por exemplo?

Uma das propostas que fazemos tem que ver com a valorização das profissões. Vou dar um exemplo: os comissários de bordo antes não se chamavam assim. No fundo o que fazem no avião? Servem cafés, chás, limonadas, mas toda a gente acha glamoroso ser comissário de bordo. Começa logo pelo nome: empregado de mesa. Isto é atrativo para os jovens? As famílias portuguesas querem que os filhos sejam empregados de mesa ou empregados de quarto? É um detalhe? É, mas faz toda a diferença. Temos de valorizar até o nome da profissão.

Um dos capítulos da agenda tem a ver com a sazonalidade, também justificação para a profissão não ser atrativa. Como é que a AHRESP olha para esta questão?

Pode ser feito mais. Há uma grande preocupação com a sazonalidade, esta secretária de Estado trabalhou muito esta área, mas ainda temos constrangimentos. Uma das propostas que colocamos na agenda, e que será muito útil, tem que ver com uma medida que vigorou durante algum tempo em que os trabalhadores em época baixa não iam para o fundo de desemprego nem eram desvinculados da empresa. Antes, aproveitava-se esse período para dar formação e havia ali uma responsabilidade do Estado. Isto foi muito direcionado para o Algarve, mas não teve muita adesão porque o programa era complexo. A nossa proposta é reanimar estes programas de forma descomplicada para as microempresas.

A reposição do IVA foi uma grande bandeira da AHRESP. Foi a grande medida da legislatura?

Sim, sem dúvida. Foi uma medida que associou todos numa única causa que era importante que sabíamos que faria toda a diferença – e fez. Com o IVA a 23% ficámos numa situação muito complicada. E a reposição do IVA fez toda a diferença: veio permitir a contratação e a recapitalização das nossas empresas.

O caminho não foi todo feito e há uma recomendação da CE para os 6% até 2021. Que impacto é que a essa reposição poderá ter no setor?

IVA a 6% na restauração era a cereja no topo do bolo. Por agora precisávamos de estender os 13% a todas as bebidas. Não faz sentido termos águas lisas à taxa intermédia, águas gaseificadas a 23%, sumos naturais a 23%… não faz sentido.

Se pudesse reduzir estas 100 medidas a três, o que é que proporia ao próximo governo?

É tão difícil, preciso delas todas. O mercado de trabalho é fundamental, não há nenhuma empresa que não fale desses constrangimentos. Depois olhava para os territórios de baixa densidade. Precisamos de calar estas vozes que se levantam de vez em quando a dizer que temos turistas a mais, mas para isso precisamos de dar mais território aos turistas. A questão do IVA também é muito importante, mas há aqui um tema de que não se fala muito,… houve uma grande preocupação com o simplex para simplificar procedimentos, mas nem tudo o que é convertido de forma digital significa que estejamos a facilitar a vida ao empresário. Temos de capacitar os empresários que não estão a acompanhar essa mudança.

Foi feita muita coisa nesta legislatura. De 0 a 10 que nota dava à secretária de Estado do turismo?

Dava nota 10. Foi uma legislatura muito positiva naquilo que diz respeito ao trabalho que ela desempenhou. Há coisas menos positivas senão não estaríamos aqui com 100 propostas para apresentar, mas que são de outras esferas mais complicadas – como a lei das beatas ou o Alojamento Local que tem condomínios com poder para retirar licenças. Mas não foi responsabilidade do governo, foi a Assembleia da República. Da secretária de Estado ficou por fazer a reposição integral do IVA porque havia uma autorização legislativa que permitia intervir. Se calhar 9,5. Já não são 10…