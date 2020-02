IVA da luz. E no final ficou a proposta do Governo

Foram dias de grande tensão, muita estratégia e taticismo para fazer valer uma proposta que morreu na praia. A redução da taxa do IVA (para 6% ou 13%) foi rejeitada no último dia de discussão e votação do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

O PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP, o Chega e a Iniciativa Liberal tinham propostas para aliviar a fatura da eletricidade (e nalguns casos no gás), mas todas elas ficaram pelo caminho. A bancada social-democrata foi a que mais “esforço” empenhou para fazer passar a medida, podendo criar ao Governo algumas dores de cabeça, dado o montante de receita fiscal que deixava de entrar nos cofres do Estado.

O partido liderado por Rui Rio apresentou uma proposta para reduzir a taxa para os 6% já a partir de 1 de julho, mas fazia depender essa medida de contrapartidas que não colocavam em causa o excedente orçamental de 0,2% definido pelo ministro das Finanças.

Para compensar a perda de receita, o PSD propunha cortes de 21,7 milhões de euros em gabinetes ministeriais, 98,6 milhões em consumos intermédios, admitindo que a medida possa implicar uma redução do saldo orçamental até 97,4 milhões de euros, mas sem comprometer o superavit. No total os sociais-democratas calcularam um impacto de 175 milhões de euros.

Perante o iminente chumbo da proposta, a bancada liderada por Rui Rio retirou as compensações dos cortes dos gastos com consumos intermédios e obteve o apoio do Bloco de Esquerda, mas não do PCP. Votos essenciais para fazer passar a proposta. Para convencer os comunistas, o partido retirou as compensações praticamente todas e alterou a data de entrada em vigor para mitigar os impactos orçamentais de meio ano de taxa reduzida. Mesmo assim não foi suficiente.

Governo “vence” braço de ferro

No fim acaba por ficar a proposta que estava desde início na proposta de lei apresentada pelo Governo em meados de dezembro de 2019. Uma autorização legislativa que depende de fatores externos para entrar em vigor, sendo que o Executivo não apresentou o impacto da medida, o que levou o PSD a acusar as Finanças de “má-fé”.

A norma prevista no OE2020 refere que “fica ainda o Governo autorizado a criar escalões de consumo de eletricidade baseados na estrutura de potência contratada existente no mercado elétrico, aplicando aos fornecimentos de eletricidade de reduzido valor as taxas”, acrescentando que essa autorização permite “criar escalões de consumo, permitindo a tributação à taxa reduzida ou intermédia de IVA dos fornecimentos de eletricidade relativos a uma potência contratada de baixo consumo.”

Mas tudo fica dependente do Comité do IVA, da Comissão Europeia que pode ainda demorar alguns meses a decidir sobre esta matéria.