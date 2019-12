IVA na tourada. “Governo está a fazer birra” e volta a “insistir no erro”

A Federação Portuguesa de Tauromaquia já reagiu ao aumento do IVA nas touradas dos atuais 6% para 23% previsto na versão preliminar do Orçamento do Estado 2020.

“O governo está a fazer birra. Já perderam esta batalha e querem voltar a insistir no erro”, reagiu a PróToiro em comunicado.

“A tauromaquia é uma atividade cultural e os artistas tauromáquicos têm um enquadramento legal muito claro, estando estabelecido na lei portuguesa que ‘a tauromaquia é, nas suas diversas manifestações, parte integrante do património da cultura popular portuguesa (…)’ [Decreto-lei n.º 89/2014 de 11 de Junho] e ‘uma atividade artística’ [Decreto-lei n.º23/2014, ponto 2, do art. 2.]”, lembram em comunicado.

O ano passado o IVA sobre as touradas já tinha provocado discussão, tendo a proposta do Executivo sido chumbada pelo Parlamento, com os votos do PSD, do CDS e do PCP, e o próprio PS a apresentar uma proposta contra o aumento do IVA sobre esta atividade.

“O governo não quer saber verdadeiramente do tema do IVA. A agenda oculta é tentar proibir a tauromaquia, mas não há coragem política de o admitir e por isso tenta-se inventar questões como esta ou das crianças nas touradas”, diz Helder Milheiro, secretário-geral da PróToiro, citado em comunicado.

