IVA Zero. Preço do cabaz médio desce 6,26%

Dois dias depois da entrada em vigor do IVA zero, foi possível verificar uma descida de 6,26% do preço total médio do cabaz selecionado. A notícia é avançada pelo Ministério da Economia, na sequencia da reunião da Comissão de Acompanhamento inscrita no Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares.

O relatório de monitorização foi apresentado pela ASAE, que após a implementação da medida efetuou a "monitorização da evolução dos preços e de cumprimento do compromisso de redução efetiva do IVA, do qual resulta uma descida nos preços", explicou aquele ministério em comunicado.

De acordo com o estudo da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a aferição da descida de 6,26% teve por base "a amostra de um bem por cada tipo/categoria, com critério de escolha, em regra, de bens de marca própria, e uma recolha online e em loja física (1220 espaços comerciais)".

No final da reunião da comissão, o diretor-geral da APED confessou ao Dinheiro Vivo a sua satisfação pelo resultado da observação da ASAE. Isso "permite dizer que estamos a cumprir a nossa parte do acordo", louvou, remetendo para o bom trabalho feito pelo setor do retalho ao conseguir "no dia 18, abrir as lojas com os mais de seis mil produtos (englobados no cabaz essencial) com as referências todas em ordem, com o sistema informático a funcionar e com as lojas prontas para aceitar este desafio".

Gonçalo Lobo Xavier adiantou também estar a existir, por parte dos consumidores, uma reação muito positiva à medida. Consumidores esses que "estão a saudar o esforço de comunicação e de transparência que estão a verificar em loja, com os produtos do cabaz a serem bastante bem assinalados e com a informação nas etiquetas a ser completamente transparente".

Recordando o facto de os apoios anunciados pelo Governo ao setor da produção ainda não terem sido entregues, Gonçalo Lobo Xavier afirmou ser muito importante que essa promessa seja cumprida. "Nós, retalhistas, estamos a cumprir a nossa parte e é muito importante que a outra parte do pacto seja também cumprida, que é a ajuda à produção nacional", declarou.

Por seu turno, o secretário-geral da CAP (Confederação dos Agricultores de Portugal), Luís Mira, lamentou o facto de o Governo não ter conseguido apresentar uma data concreta para a atribuição desse apoio. "A CAP pediu mais uma vez para que houvesse essa definição objetiva, de quando é que esse apoio chega aos agricultores. Isso não foi conseguido", frisou. "Estamos à espera, já que o Governo diz que na próxima semana talvez já possam avançar com uma data, não com o próprio apoio".