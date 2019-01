Ivanka Trump na lista de nomes para liderar Banco Mundial

Ivanka Trump, que é conselheira da Casa Branca, é um dos vários nomes apontados para a presidência do Banco Mundial. A notícia é avançada pelo jornal Financial Times (acesso pago), que a inclui num lote de personalidades possíveis para o lugar, onde figuram David Malpass, funcionário do Tesouro norte-americano, Nikki Haley, antigo embaixador na ONU e Mark Green, líder da agência norte-americana para o Desenvolvimento Internacional.

Antes de trabalhar na Casa Branca, Ivanka Trump era vice-presidente de aquisições da empresa do pai e uma mulher de negócios na área da moda. Já anteriormente o nome da filha de Donald Trump tinha sido ventilado para um alto cargo, nomeadamente para substituir Nikki Haley como representante dos EUA nas Nações Unidas, o que acabaria por não se confirmar, tendo sido nomeada para o lugar Heather Nauert.

Tradicionalmente, a presidência do Banco Mundial é exercida por um norte-americano, e a do Fundo Monetário Internacional por um europeu. Jim Yong Kim anunciou a sua saída na passada segunda-feira, e terá efeitos a partir do dia 1 de fevereiro, três anos antes do final do seu mandato. O americano foi escolhido para o cargo em 2012, durante a administração de Barack Obama.

A saída do norte-americano foi uma surpresa, e há quem receie que uma mudança para alguém escolhido pelo presidente Donald Trump represente uma inflexão na politica da instituição, nomeadamente ao nível do financiamento de projetos para combater as alterações climáticas.