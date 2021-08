IVAucher. Ainda tem duas semanas para acumular descontos

© EDUARDO COSTA/LUSA

Prevê-se que seja em setembro que mais contribuintes deverão tratar da sua adesão ao programa IVAucher. É a expectativa da SaltPay, empresa dona da Pagaqui, que operacionaliza a medida adotada pelo governo. Será nessa altura que os contribuintes terão maior visibilidade sobre o saldo acumulado em imposto, o qual poderão começar a gastar em compras em restauração, alojamento e cultura até ao final do ano. Para já, o programa conta com 140 mil adesões (ver texto, em baixo).

Os contribuintes dispõem ainda de duas semanas e meia, até ao fim deste mês de agosto, para poderem beneficiar da acumulação de valores pagos em sede de IVA em consumo nos setores de restauração, alojamento e cultura. Estes foram os setores mais penalizados pelas medidas fortemente restritivas adotadas pelo governo na gestão da epidemia do novo coronavírus, desde março de 2020.

Os restaurantes pediram um prolongamento da medida devido à fraca adesão por parte dos consumidores. No final de junho - o primeiro mês em que o programa IVAucher esteve em vigor -, o saldo do IVA acumulado ascendeu a 21,2 milhões de euros. O setor da restauração representou a maior parte do montante acumulado, com uma fatia de 80% do valor global apurado. Foram 16,8 milhões de euros acumulados só em consumo no setor da restauração.

O montante global acumulado em junho corresponde a apenas 10% do montante previsto pelo governo para esta medida.

Segundo Madalena Santos, responsável pelo Planeamento, Controlo e Novo Negócio da SaltPay Portugal, espera-se que os valores acumulados aumentem nos meses de julho e agosto, comparando com o valor de IVA apurado em junho. Por enquanto, a empresa desconhece intenções de que haja um prolongamento da medida. "Essa é uma decisão que cabe ao governo e não dispomos de qualquer indicação nesse sentido", diz Madalena Santos. E ressalva que "este modelo de programa e incentivo poderá ser utilizado muitas vezes mais, para todos os setores em que se considere relevante".

"Aprendeu-se que uma medida construída com base no incentivo ao consumo tem um efeito positivo nos dois lados do mercado - consumidor e comerciante. Aprendeu-se que é possível fazer diferente e melhor e ir sempre mais além do que já foi visto. E aprendeu-se sobretudo que é possível estar no mercado de forma aberta e positiva e que no fim todos beneficiam com isto, principalmente o próprio mercado", salienta a responsável.

Fácil adesão

Para beneficiarem da acumulação de saldo em IVA, os consumidores apenas têm de indicar ao comerciante ou estabelecimento o seu NIF para que conste da fatura. Para que possa beneficiar do saldo, será necessário associar um cartão bancário ao seu NIF. Na plataforma do programa (www.ivaucher.pt), os consumidores podem efetuar a sua adesão e também tirar dúvidas acerca da medida. Também é possível aderir através da aplicação IVAucher e na rede de lojas clientes da SaltPay.

Os bancos também vão aderir, diz o Negócios.Mas a SIBS, que opera a rede Multibanco, está de fora.