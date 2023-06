IVAucher beneficiou 19 mil contribuintes indevidamente

A restauração foi um dos setores contemplados no IVAucher © Nuno Brites/Global Imagens

O Tribunal de Contas identificou falhas no IVAucher que acabaram por beneficiar indevidamente 19 289 consumidores, que receberam pagamentos na ordem dos 446 mil euros. O facto aconteceu por um "erro na definição do tratamento a dar às notas de crédito no cálculo do benefício potencial de cada consumidor".

Na auditoria, o Tribunal considera que o programa do governo - para apoiar os portugueses e incentivar o consumo nos setores do alojamento, cultura e restauração, na sequência dos confinamentos forçados no contexto da pandemia de covid-19 - ficou aquém do esperado.

Já com o IVAucher a decorrer, diz o TdC que "foram exigidas quatro alterações aos termos de adesão e sete à política de privacidade", por forma a "contemplar as especificidades do modelo revisto". Todas estas condicionantes levaram a que 63 040 consumidores que já tinham aderido ao programa não aceitassem os novos termos, tendo ficado sem a possibilidade de utilizar 1,8 milhões de euros de benefício que já tinham conquistado, com as primeiras compras.

Considera o TdC que o programa não terá sido entendido na totalidade pelos consumidores. E isto porque, além da fraca adesão, 21% dos que avançaram para a iniciativa não fizeram qualquer compra que servisse para acumular valor para descontar na segunda aquisição. Ao mesmo tempo, 11% dos que já tinham acumulado algum benefício, nunca o utilizaram.

Já do lado dos comerciantes, a fraca adesão poder-se-á explicar pelo "nível de divulgação de reduzida eficácia". Frisa o TdC que a divulgação das novas condições de adesão aconteceu "na última semana de setembro, pelo que o programa se iniciou apenas com metade do total de comerciantes aderentes". Isto, embora as associações que representam os comerciantes se tenham manifestado a favor do IVAucher.

O TdC conclui que a fraca adesão ao IVAucher deriva de várias "fragilidades", que identifica no relatório de avaliação daquele programa de apoio. Assim, explica o Tribunal, apenas aderiram ao programa 9499 comerciantes, o que representam 17% do total nacional, e do lado dos consumidores, o número de aderentes ficou-se por 1,5 milhões, o que equivale a metade do número total daqueles que compraram nos setores designados.

Diz o TdC que "os benefícios pagos, que totalizaram 38 milhões de euros, representam menos de metade do valor acumulado para o efeito e 20% do valor previsto no Orçamento do Estado".

Alteração "ilegal"

Como detalha o Tribunal de Contas na auditoria que hoje divulga, numa primeira instância, o IVAucher consistia num desconto imediato até 50%, nas aquisições efetuadas nos setores do alojamento, cultura e restauração. No entanto, "acabou por ser operacionalizado sob a forma de um benefício reembolsável até dois dias após a sua utilização, com base numa alteração ilegal por ter sido efetuada por via de um decreto regulamentar".

Diz aquele órgão que, apesar de ter sido possível contornar as dificuldades "criadas pelas condicionantes na utilização do sistema de compensação interbancária", não teve impacto nas aquisições de serviços.

Neste sentido, o Tribunal identificou três consequências: a diminuição de comerciantes que aderiram ao IVAucher, uma vez que lhe era exigido "um procedimento explícito de adesão"; levou a que, em especial, os bancos aderentes e a entidade que tratava das operações de concessão do apoio tivessem um maior número de interações e processamentos, e a um aumento do risco de erros.

O programa dava a possibilidade de, durante três meses, os consumidores acumularem o valor correspondente ao IVA em compras nos setores do alojamento, cultura e restauração e depois utilizar esse valor noutras compras, embora nos mesmos setores.

Mais faturação

Apesar de tudo, de acordo com a auditoria que o Tribunal levou a cabo à iniciativa governamental, o IVAucher - que decorreu entre junho e dezembro de 2021 - "foi oportuno e potenciou a faturação". Como detalha o órgão que fiscaliza a legalidade das despesas públicas do Estado, "os comerciantes aderentes do setor da restauração registaram no último trimestre de 2021 um acréscimo de 7%", quando em comparação com o trimestre anterior e em contraponto com os comerciantes que não aderiram à medida.

O Tribunal refere que a auditoria foi levada a cabo quando o programa governamental já tinha terminado, mas chama a atenção para o facto que o IVAucher ter sido implementado sem metas definidas nem indicadores de desempenho, condicionantes que os juízes entendem que limitam a avaliação da medida.