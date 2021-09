IVAucher: Portugueses acumularam mais de 47 milhões até julho

Lisboa, 10/07/2021 - Reportagem em alguns restaurantes do Bairro Alto a propósito das novas medidas que entram em vigor este fim de semana (Diana Quintela / Global Imagens) © Diana Quintela /Global Imagens

Os portugueses acumularam no total 47,5 milhões de euros em IVAUcher em junho e julho, segundo dados do ministério das Finanças. No mês de julho, o segundo mês de vigência do programa de estímulo ao consumo interno, foram emitidas 6,6 milhões de faturas com número de identificação fiscal (NIF), relativo aos três setores abrangidos pelo programa: alojamento, restauração e cultura. Este número, segundo os dados preliminares revelados pelo gabinete de João Leão, corresponde a 202 milhões de euros de despesa realizada nesse período. Sendo que, só em julho o benefício acumulado pelos contribuintes cifra-se nos 24,8 milhões de euros.

Tanto o número de faturas com NIF emitidas nestes setores, como a base de tributação e como o valor atribuído ao IVAucher em julho deste ano (números preliminares) estão acima do registado em 2020. Comparando com o mesmo período de 2019, é possível perceber que, no ano antes da pandemia, foram emitidas mais faturas (8,1 milhões em julho de 2019 contra 6,6 em julho de 2021), mas a base de tributação - faturas com NIF resultantes de compras nas atividades abrangidas - foi inferior (190 milhões contra 202 milhões de euros em despesas realizadas). O saldo do IVAucher em julho desse ano - se a medida na altura estivesse em vigor - seria ligeiramente inferior ao de 2021: 24,6 milhões de euros.

Os dados de junho já tinham sido divulgados. No entanto, sofreram uma ligeira revisão nomeadamente devido ao atraso de algumas empresas na comunicação de faturas. Assim, em junho foram emitidas 6,6 milhões de faturas nestes três setores, com NIF, o que corresponde a 179 milhões de euros de despesa realizada. O saldo do IVAucher acumulado foi assim de 22,7 milhões de euros.

Nos dois meses, para já, regista-se a acumulação de 47,5 milhões de euros pelos contribuintes portugueses, o que reflete - no total - a emissão de 13,2 milhões de faturas com número de contribuinte e com uma despesa acumulada de 381 milhões de euros.

Falta ainda aferir os valores de agosto, um mês tipicamente de férias.

Esta medida de estímulo ao consumo em três das atividades mais fustigadas pela pandemia arrancou em junho, sendo que até ao final de agosto decorreu o período de acumulação do imposto. Neste mês de setembro, a Autoridade Tributária vai apurar o saldo acumulado do IVA obtido pelos portugueses em compras. O saldo acumulado entre 1 de junho e 31 de agosto, pode começar a ser gasto a partir de 1 de outubro e até ao final do ano.

260 mil contribuintes

Se na primeira fase, os contribuintes apenas tinham de pedir que as faturas tivessem número de contribuinte, a partir de outubro, e para poder beneficiar, os consumidores têm de aderir ao IVAucher (indo à app ou ao site e associando o seu NIF ao programa), algo que poderá realizar em qualquer altura do programa. Ainda assim, e apesar de ainda se estar na segunda fase, a de apuramento do saldo, fonte oficial do ministério das Finanças assume que já se registaram mais de 260 mil consumidores.

No início da semana passada, o governo revelou que os bancos iam também entrar neste programa, com o objetivo de o tornar mais universal. Assim, e após aderir ao programa, os consumidores quando efetuarem uma compra - a partir do próximo mês - nestas três atividades económicas, utilizando um cartão bancário, vão receber o valor do benefício do IVA (sempre até 50% do valor da despesa realizada) creditado nas contas bancárias até, e tal como foi aprovado em Conselho de Ministros, dois dias úteis depois da realização.

Do lado dos comerciantes há já mais de 600 empresas que se inscreveram (o número de estabelecimentos aderentes é superior uma vez que as cadeias por exemplo de restauração têm vários estabelecimentos), podendo este número ainda subir. Com a chegada da banca ao IVAucher, os comerciantes interessados em aderir -é gratuito - e tendo um terminal de pagamento automático (TPA), precisam só de comunicar o seu NIF e os ID dos TPA no site do IVAucher.

Fonte do ministério das Finanças avançou ainda que, a partir da próxima semana, deverá ficar disponível o selo IVAUcher, para que os empresários possam colocá-los - se quiserem - em locais visíveis para que os consumidores saibam que o estabelecimento aderiu ao programa, podendo o consumidor beneficiar do desconto IVAucher se realizar consumos/compras.