IVAucher: Portugueses acumularam mais de 47 milhões até julho

Lisboa, 10/07/2021 - Reportagem em alguns restaurantes do Bairro Alto a propósito das novas medidas que entram em vigor este fim de semana (Diana Quintela / Global Imagens) © Diana Quintela /Global Imagens

Os portugueses acumularam no total 47,5 milhões de euros em IVAUcher em junho e julho, segundo dados do ministério das Finanças. No mês de julho, o segundo mês de vigência do programa de estímulo ao consumo interno, foram emitidas 6,6 milhões de faturas com número de identificação fiscal (NIF), relativo aos três setores abrangidos pelo programa: alojamento, restauração e cultura. Este número corresponde a 202 milhões de euros de despesa realizada nesse período. Sendo que. só em julho o benefício acumulado pelos contribuintes cifra-se nos 24,8 milhões de euros.