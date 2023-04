Já foram entregues mais de 727 mil declarações de IRS

© Paulo Spranger/Global Imagens

Até ao final desta segunda-feira (18.30 horas) e terceiro dia da campanha de IRS de 2022, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) recebeu 727 143 declarações do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares.

Como explica a AT, 51,5%, ou seja, 375 120 declarações, foram submetidas através do IRS Automático e o restante -352 023 - através de entrega manual.

No primeiro dia foram entregues 418 200 e, destas, 54% foram submetidas através do IRS Automático.

Como referem as Finanças, "os constrangimentos verificados relativamente ao reporte de rendimentos pagos pela Segurança Social, nomeadamente aos pensionistas, estão sanados" e desta forma "o sistema de liquidação do IRS já reflete a totalidade desses rendimentos para os contribuintes em causa, estando pré-preenchidos corretamente com os valores das pensões auferidas em 2022".

A entrega das declarações de IRS pode ser feita até 30 de junho, independentemente da categoria de rendimentos.