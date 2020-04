Já há 50 detidos em seis dias, metade dos apanhados em duas semanas

Foram mais 17 as pessoas detidas só durante o dia de hoje por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência. No mesmo período, foram encerrados 40 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas, informou nesta tarde o MAI, fazendo subir o total de ações levadas a cabo pelas forças de segurança desde a renovação do estado de emergência para 50 pessoas e 207 lojas.

Nos primeiros 15 dias desta situação excecional, entre 22 de março e 2 de abril, registaram-se 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais. Nestes cinco dias desde que foi renovado o estado de emergência já houve o equivalente a perto de metade das detenções registadas nas primeiras duas semanas.

Saiba o que acontece se violar o estado de emergência?

“O Ministério da Administração Interna, perante a imperiosa necessidade de todos contribuírem para conter o contágio da Covid-19, insiste no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo Estado de Emergência.”