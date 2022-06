Já há decisão nas Agendas Mobilizadoras. 13 projetos chumbados

O primeiro-ministro, António Costa © MIGUEL A. LOPES/LUSA

Já há decisão sobre os projetos candidatos a receber verbas do PRR nas Agendas Mobilizadoras e Agendas Verdes. A lista sobre as propostas finais de empresas a concurso no âmbito das Agendas Mobilizadoras já está publicada online e pode ser vista aqui.

As decisões já foram comunicadas aos 64 consórcios que apresentaram as propostas finais na segunda fase do concurso, adianta o IAPMEI na sua página de LinkedIn, informando que houve 51 projetos aprovados para ter seguimento e receber as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. O que significa que 13 outros ficam pelo caminho.

Entre os que receberam parecer não favoral, há um projeto da Mota-Engil que previa a reindustrialização do setor da construção, bem como um da Casais e um da TMAD, também relacionados com essa atividade. Na área da saúde, os chumbos incluem um projeto para produzir vacinas, um outro relacionado com recolha de dados e digitalização e outro focado na diabetes.

Para trás ficam ainda projetos nas áreas das criptomoedas, dos media, da mobilidade verde, dos biocombustíveis, da produção de fruta e da aquacultura.

"Foram analisadas todas propostas finais e pré-selecionadas 51 Agendas, que entrarão agora na fase negocial, durante a qual serão fixados os montantes de apoio em função do pacote financeiro disponível", revela o IAPMEI.

No site do IAPMEI está disponível informação sobre os vários consórcios candidatos, nomeadamente a composição, a localização do investimento e até uma breve síntese das propostas finais apresentadas.