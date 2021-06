Já há hotéis no Alentejo com cancelamentos de 10% a 40% devido às restrições em Lisboa

Templo de Diana, Évora © D.R.

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Junho, 2021 • 18:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Vários hotéis do Alentejo estão a ser confrontados com cancelamentos reservas, para este fim de semana, devido às restrições de circulação impostas à Área Metropolitana de Lisboa, constatou a Lusa numa ronda por unidades da região, esta sexta-feira.

O Convento do Espinheiro, em Évora, foi o que referiu a taxa de cancelamentos mais elevada. Fonte da unidade indicou que o "volume de cancelamentos" rondava os "30% a 40%" até à manhã de hoje, "essencialmente clientes de Lisboa".

Já no distrito de Portalegre, fonte do Torre de Palma Wine Hotel, em Monforte, disse à Lusa que registou "alguns cancelamentos" de reservas para o fim de semana devido à situação que se vive na região de Lisboa, acrescentando que a taxa de cancelamentos é da ordem dos "10%".

Em Portalegre, no Hotel José Régio, fonte da unidade hoteleira explicou à Lusa que foram "registadas algumas alterações", com clientes oriundos da zona de Lisboa, tendo os mesmos pedido para mudar as datas de estadia.

A mesma fonte indicou que esse pedido efetuado pelos clientes se situa "na ordem dos 10%".

Várias outras unidades de Évora, Beja e do litoral alentejano confirmaram ter tido "alguns cancelamentos" nos últimos dias, mas não forneceram números concretos.

O Conselho de Ministros de quinta-feira, 17 de junho, determinou a proibição de circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) entre as 15h desta sexta-feira e as 6h de segunda-feira, excetuando motivos de saúde, razões profissionais ou outros motivos de urgência imperiosa, devido à subida dos casos de infeções por covid-19.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, já morreram em Portugal 17.061 pessoas dos 862.926 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.