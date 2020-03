Já há novas regras para profissionais de saúde com filhos

Entraram já em vigor – “efeito imediato” – as regras anunciadas nesta tarde pela ministra da Saúde, Marta Temido, para profissionais de saúde, no que respeita ao apoio que possam ter de dar a filhos menores de 12 anos ou dependentes de qualquer idade que tenham deficiência ou doença crónica.

As regras em matéria de articulação entre a assistência à família e a disponibilidade para

a prestação de cuidados prendem-se com a necessidade de “garantir a continuidade da resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”, explica-se na lei.

“O papel dos diversos profissionais de saúde é indispensável na capacidade de resposta que o Ministério da Saúde tem de assumir. Neste contexto, atenta à suspensão das atividades letivas e não letivas em estabelecimentos escolares ou equipamentos sociais de apoio à primeira infância ou deficiência determinada pelo governo”, o governo estabelece um conjunto de regras especialmente dirigidas aos pais que trabalham no SNS.

Regras para layoff em empresas também já foram publicadas. Saiba mais aqui

Assim, “durante a suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas, a mobilização para o serviço ou prontidão dos profissionais de saúde”, por necessidade de prestação de cuidados de saúde no âmbito do covid-19, extabelece-se diferentes cenários consoante as distintas realidades possíveis das famílias.

Nos casos em que o agregado familiar seja constituído por um profissional de saúde e um trabalhador de outro setor de atividade de uma área não prioritária (artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020), a assistência a filho ou outros dependentes a cargo, menores de 12 anos, ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, é prestada pelo membro do agregado familiar, ou pessoa com quem viva, maior de idade, que não seja profissional de saúde.

245 casos confirmados. Curva vai subir até abril. Leia aqui

Quando o agregado familiar for constituído apenas por profissionais de saúde – e mesmo que possam recorrer a uma rede de apoio, como avós, tios ou amigos, prevê-se que possam rodar entre pais “em períodos a definir e a acordar com as respetivas entidades empregadoras”. Em situações de família monoparental em que esse pai seja profissional de saúde e só ele possa ficar com a criança menor de 12 anos/com deficiência ou doença crónica de qualquer idade, a lei dita que a assistência é prestada preferencialmente “privilegiando o recurso ao estabelecimento de ensino que os acolha”.

Traduz-se isto na possibilidade de entregar o filho a outra pessoa/entidade, podendo a compensação prevista para pais que têm de ficar em casa ser entregue a essa terceira pessoa, em vez de ao profissional de saúde que prescindiu do seu direito de assistência à família.