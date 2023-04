Já há nove soluções para o novo aeroporto. Monte Real e Alcochete mais Portela entram na corrida

O Aeroporto de Beja é uma das nove soluções em estudo para a expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. © DR

A lista de possibilidades para acolher o novo aeroporto da região de Lisboa continua a crescer e há mais duas localizações em cima da mesa. O presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, entregou uma proposta à comissão técnica independente (CTI) para a construção de uma infraestrutura aeroportuária em Monte Real. A CTI decidiu também incluir na lista em avaliação a hipótese dual que combina Alcochete e Portela, avança o Público.

No total, a CTI tem já em estudo nove opções para a expansão da capacidade aeroportuária na região de Lisboa: : uma solução dual, em que o Aeroporto Humberto Delgado terá o estatuto de aeroporto principal e o Aeroporto do Montijo o de complementar; a segunda refere uma solução dual alternativa, em que o Aeroporto do Montijo adquirirá, progressivamente, o estatuto de aeroporto principal e o Aeroporto Humberto Delgado o de complementar, incluindo a capacidade para o aeroporto principal substituir integralmente a operação do aeroporto secundário.

A terceira opção estratégica visa a construção de um novo aeroporto internacional no Campo de Tiro de Alcochete (CTA), que substitua, de forma integral, o Aeroporto Humberto Delgado e, em quarto lugar, há uma outra solução dual, em que o Aeroporto Humberto Delgado terá o estatuto de aeroporto principal e um Aeroporto localizado em Santarém o de complementar.



A quinta hipótese em avaliação indica a construção de um novo aeroporto internacional localizado em Santarém, que substitua, de forma integral, o Aeroporto Humberto Delgado. Recentemente entraram também na corrida Alverca e Beja.

A lista final de localizações possíveis será conhecida a 27 de abril e poderá ainda ir além destas nove hipóteses.