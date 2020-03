Número de processos de despedimento coletivo triplicou. Abrange 304 empregados

Nas primeiras três semanas deste mês de março já foram iniciados 28 processos de despedimento coletivo, abrangendo 304 trabalhadores. Trata-se do triplo de processos, face ao mesmo período do ano passado e mais do que quintuplicou o número de trabalhadores abrangidos.

A informação foi avançada esta terça-feira, 24 de março, pelo primeiro-ministro durante o debate quinzenal, na Assembleia da República, o primeiro desde a declaração do estado de emergência.

António Costa respondia à deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins que questionou o primeiro-ministro sobre despedimentos na TAP, na Fnac e noutras empresas.

“Os dados que temos entre 1 de março e 20 de março deste ano e 1 de março e 20 de março do ano passado, indicam que enquanto no ano passado tivemos nove processos abrangendo 56 trabalhadores despedimentos coletivos. Neste mês tivemos 28 processos abrangendo 304 trabalhadores”, indicou o primeiro-ministro, garantindo que o Governo “tem vindo a condicionar o conjunto destas medidas [de apoio às empresas] à ausência de despedimentos coletivos.”

“Os despedimentos coletivos são uma gota no oceano”, considerou Catarina Martins que insistiu na defesa dos trabalhadores mais jovens com contratos mais precários.

Prolongado o apoio a pais

O primeiro-ministro rejeitou alargar o apoio aos pais durante as férias da Páscoa, justificando que esse período já os alunos estariam em casa.

A deputada e líder bloquista afirmou que a “crise vai ser longa” e que “há decisões que terão de ser tomadas já e que têm a ver com as férias da Páscoa”, lembrando que o apoio aos pais não abrange o período das férias da Páscoa.

“Tendo sido encerrados os ATL e não podendo as crianças ficar com os pais teremos que prolongar este apoio para as férias da Páscoa. E pergunto se pondera alargar este apoio a pessoas que têm pessoas em lares”, questionou a líder bloquista.

António Costa lembrou que esta medida foi criada “para uma situação que foi inesperada. Vamos mantê-la nas férias da Páscoa para as creches, mas não vamos manter para as férias da Páscoa e temos que ter em conta que no dia 9 de abril a decisão que estaremos a tomar é prolongar esta situação e esta medida muito para além das férias da Páscoa”, sinalizando o prolongamento da medida.

Este é o primeiro debate quinzenal depois de decretado o estado de emergência e com funcionamento em formato reduzido. O plenário vai funcionar apenas com um quinto dos deputados, ou seja, 46 dos 230 parlamentares, permitindo garantir a distância de segurança de dois metros nas bancadas.

