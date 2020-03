Já são 64 os detidos por desobediência e 1449 estabelecimentos fechados

Mais de uma semana depois de decretado o estado de emergência, continua a haver um elevado número de detidos por desobediência. Da mesma forma, um número considerável de lojas não incluídas nas que têm permissão para funcionar foi hoje fechado, comunicou o Ministério da Administração Interna.

De acordo com as restrições em vigor desde as 00h00 do dia 22 de março, “a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública têm vindo a desenvolver uma intensa atividade de sensibilização, vigilância e fiscalização junto da população” que resultou até às 18.00 de hoje na detenção de 64 pessoas “por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência”. Até à mesma hora, foram encerrados 1449 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

São mais dez pessoas detidas do que ontem e mais 418 espaços fechados do que o MAI indicava no relatório de ontem.

A Administração Interna veio também avisar que vai reforçar a fiscalização nas estradas no fim de semana alargado e durante o período da Páscoa, quando tradicionalmente os portugueses rumam a sul ou às casas de família. A ideia é evitar que muitos aproveitem para gozar miniférias quando está em vigor o estado de emergência que obriga ao confinamento, de forma a evitar a propagação da pandemia covid-19. (Leia mais aqui)