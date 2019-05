Jamie Bartlett: “A tecnologia é uma ameaça para a democracia”

Não diaboliza as grandes tecnológicas nem antipatiza com governos, apesar de lhes criticar a falta de ousadia com que têm lidado com os desafios da era digital. Ainda assim, o tom do discurso de Jamie Bartlett é essencialmente pessimista. O autor britânico é categórico ao afirmar que existe um “problema estrutural de incompatibilidade” entre o sistema democrático e a tecnologia. E não vê solução para ele.

É essa a mensagem que Bartlett vai transmitir na quarta-feira quando subir ao palco das Conferências do Estoril. “A tecnologia está a prejudicar a democracia e a razão é simples: a tecnologia digital entra cada vez mais em colisão com a democracia analógica”, afirma em entrevista ao Dinheiro Vivo, antes da chegada a Portugal.

E tem uma explicação. “As regras, culturas, instituições, sistemas educativos e leis que estabelecemos para fazer com que as democracias representativas funcionem (razoavelmente) muitas vezes não funcionam com tecnologias digitais complexas, rápidas e sem fronteiras. E a tecnologia só se tornará mais poderosa”.

A culpa desse choque não é das grandes tecnológicas, “apesar de ser fácil e estar na moda dizer isso”. Na visão de Jamie Bartlett, a ameaça que empresas como a Google ou o Facebook representa para a democracia “não é intencional”.

O autor considera “mais justo” afirmar que “qualquer tecnologia que seja demasiado complexa para estar devidamente sujeita à responsabilidade e à supervisão democráticas – mesmo que seja extremamente eficiente e útil – é uma ameaça à democracia”.

A UE ainda é, na opinião de Bartlett, a organização mundial que mais tem feito para enfrentar o terramoto que a tecnologia provocou no sistema democrático.

“E a maioria dos governos até acordou para a dimensão do desafio nos últimos dois anos, por isso nutro alguma simpatia e solidariedade por eles”. Ainda assim, há uma falta generalizada de ideias ousadas e de coragem para implementá-las. Dá o exemplo das leis eleitorais “desatualizadas”, por não terem em conta o poder das redes sociais.

Jamie Bartlett foi convidado para participar na sexta edição das Conferências do Estoril, cujo tema central é a Justiça. Questionado sobre a possível ameaça que as tecnologias representam também para esta esfera, refere que a prova está à vista de todos.

“O crime tem cada vez menos fronteiras. Atualmente é mais provável ser roubado na internet do que na rua. E ainda assim as polícias ainda estão organizadas como se estivéssemos no velho mundo. Tal como a democracia, esse problema vai piorar quanto mais conectarmos as nossas vidas à internet”.

Entre os debates que Jamie Bartlett está mais curioso para ver nas Conferências do Estoril estão as Lições do Passado de Jose Luis Zapatero e Durão Barroso. Porquê? “Os líderes tecnológicos passam demasiado tempo a olhar para a frente e esquecem-se do que ficou para trás, por isso subestimam como a irracionalidade, a política e as lutas de poder determinam como a tecnologia é adotada. Como diz o ditado: quem não aprende com a história está condenado a repeti-la”.

As Conferências do Estoril decorrem entre 27 e 29 de maio, agora no campus da Universidade Nova em Carcavelos.