Jamie Susskind. “Não somos escravos das tecnológicas. Talvez em 10 ou 20 anos”

A imprensa britânica descreve-o como uma das maiores “estrelas rock intelectuais” da atualidade, um rótulo que Jamie Susskind dispensa. O autor e advogado subiu ao palco das Conferências do Estoril na tarde desta segunda-feira, mas teve poucos minutos para falar do tema que o trouxe a Carcavelos: com a evolução tecnológica, o que significarão a liberdade e a igualdade no futuro? Em entrevista ao Dinheiro Vivo, Susskind explica porque acredita que “quem controlar a tecnologia vai controlar as pessoas”.

A tese valeu-lhe um cheque de 15 mil euros assinado por Teresa Violante, diretora das Conferências do Estoril. Jamie Susskind foi o grande vencedor deste ano do prémio “Global Issues Distinguished”, pela obra em que disserta sobre o futuro da política e da democracia, num mundo cada vez mais dominado pela tecnologia.

Para Jamie Susskind, as sociedades ainda não estão subjugadas às grandes tecnológicas, mas para lá caminham. É possível fazer marcha atrás nessa via rápida, sublinha, mas é preciso arrancar já.

“Ainda não somos escravos das tecnológicas e quem diz o contrário está a exagerar. Mas à velocidade a que as coisas evoluem, isso vai acontecer dentro de 10 ou 20 anos. Não é demasiado tarde para travá-las”, antecipa.

Segundo o especialista, as pessoas “esquecem-se” que o objetivo primordial da tecnologia é gerar lucro e não contribuir para o bem comum. Por isso, avisa, não devem ficar surpreendidas por fenómenos como as notícias falsas.

“A tecnologia afeta a democracia mas não é feita para a democracia, é feita por razões comerciais, para maximizar as atenção das pessoas para um produto, para maximizar o que elas pagam por ele e para maximizar os lucros das empresas que os desenvolvem. E não há nada de errado com isso. Mas quando aplicada à democracia… por vezes mostrar às pessoas o que é verdadeiro, razoável e equilibrado pode ser menos viável comercialmente do que mostrar-lhes algo que é parcialmente um alvo, algo mais apetitoso, escandaloso”, explica.

Nessa lógica, continua Susskind, é fácil prever que os líderes das grandes tecnológicas poderão facilmente, no futuro, assumir os destinos políticos, económicos e sociais de um país. De certa fora, destaca, já o são.

“Podem tornar-se nos líderes no sentido em que já hoje eles são líderes sociais, quer saibam ou não, quer gostem ou não. O que eles codificam e criam afeta a forma como vivemos, às vezes até mais que os políticos. No entanto, eles fazem escolhas políticas, como sistemas de reconhecimento de voz que discriminam as vozes femininas, por exemplo”.

Susskind ressalva que apesar de ser pouco provável surgir um líder de uma tecnológica que concentre em si todos os poderes de decisão, à semelhança de uma figura presidencial, acontece que ao mesmo tempo, há indícios que apontam para que o poder seja concentrado num número cada vez mais pequeno de líderes muito avançados, “que são capazes de escrever as regras que nós vamos cumprir”.

A diferença, destaca, “é que ao contrário dos políticos, nós não os elegemos, não os supervisionamos, não conhecemos as regras até ao dia em que eles as aplicam”. O autor britânico não tem dúvidas: a solução tem de passar pela criação de novas leis. Até porque, avisa, a tecnologia encerra em si o maior poder que alguma vez existiu.

Tecnologia loves democracia?

Um dia depois de umas eleições europeias marcadas pelas baixas taxas de participação, Jamie Susskind explica que ao contrário do que seria de esperar, a quantidade recorde de informação a que os eleitores estão hoje expostos não os torna, necessariamente, em cidadãos mais informados.

“Nos anos 90 as pessoas pensavam que com o acesso massificado à informação iam acontecer duas coisas: toda a gente iria tornar-se mais ligada à politica e que iria ser muito difícil espalhar mentiras, porque com a internet seria fácil desmenti-las. Está provado que ambas as teorias estavam erradas. As pessoas até podem ter mais informação, mas isso não significa que estejam mais bem informadas”, atira o autor e advogado britânico.

Por um lado, detalha, a informação a que estão expostas pode não ser correta, relevante ou até ser incompleta. “E isso segrega-nos para um gueto de informação, onde a notícia que eu vejo de manhã é diferente da que outra pessoa vê”.

Alem de que, acrescenta, existem muitas outras razões para as pessoas não votarem, e não estarem informadas é apenas uma delas. “Podem simplesmente não querer saber, ter outras coisas para fazer ou achar que os políticos são inúteis. O que quero dizer é que ter informação não chega para querer votar. Tal como ter num menu de um restaurante toda a informação sobre um prato não me vai fazer querer pedi-lo. Há outros motivos para não o querer”.

Para Jamie Susskind a tecnologia pode mesmo vir a ter aqui um papel curativo. O autor defende ideias ousadas sobre o casamento do futuro entre tecnologia e democracia.

“Pode haver formas melhores de registar as intenções e crenças das pessoas do que pedir-lhes para colocarem um papel numa caixa de quatro em quatro anos. Se as empresas usarem as toneladas de dados que têm sobre nós para traçarem um retrato de quem somos e o que fazemos, para onde vamos, o que gostamos, o que compramos, com quem nos relacionamos, porque é que essa informação só deve ser usada para fins comerciais? Porque não usá-la para ajudar os governos a representar verdadeiramente as pessoas?”, atira.

O especialista afirma que “não é impossível” imaginar um sistema como o Tinder, que em vez de encontros teria medidas políticas, que os utilizadores aprovariam ou rejeitariam. “Com o avanço da tecnologia, seria possível usar essa ferramenta para ter um sistema de inteligência artificial a votar por nós daqui a cinco anos”, exemplifica.

Para o autor, a tecnologia existe “para tornar a democracia muito mais vibrante e direta, se assim o quisermos. Mas será que queremos?”.