Janeiro viu desaparecer 79 mil empregos, taxa de desemprego nos 7,2%

A taxa de desemprego terá subido aos 7,2% em janeiro, estima nesta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística, a rever também em alta os dados do dezembro do mês anterior para uma taxa de desemprego de 6,8%. Janeiro fica marcado pela perda de 79 mil postos de trabalho face ao mês anterior.

Segundo o INE, a estimativa de população empregada em janeiro ficou em 4 687,2 mil pessoas, menos 1,7%, ou 79,0 mil postos de trabalho, que em dezembro. Comparando com um ano antes, a economia portuguesa contava menos 169,8 mil empregos que em janeiro de 2020, numa quebra do emprego que atinge os 3,5%.

A taxa de emprego recuou para os 60,2%, menos um ponto percentual que em dezembro, e menos 2,2 pontos percentuais que em janeiro do ano passado.

Já na população classificada como desempregada, o INE passou a contabilizar 361,5 mil pessoas, num crescimento de 4,2% face a dezembro, com mais 14 500 desempregados. Comparando com janeiro de 2020, o desemprego aumentou 2,7%, com apenas mais 9 500 pessoas classificadas como desempregadas.

A taxa de desemprego ficou em 7,2%, quatro décimas acima daquela que foi registada em dezembro (revista, agora, em alta para 6,8%) e também da taxa de desemprego de há um ano.

A taxa de desemprego jovem está agora em 24,6%, tendo subida nove décimas na comparação com dezembro, mas crescendo quase cinco pontos percentuais face ao mesmo mês de 2020. Há um ano, a taxa do desemprego na faixa entre os 15 e os 24 anos estava em 19,5%.

Na estimativa do INE, o universo de subutilização do trabalho - que agrega desempregados, pessoas em part-time que querem horário completo, inativos à procura de emprego mas não disponíveis e os inativos disponíveis mas que não procuram emprego - atingia no primeiro mês do ano 748,8 mil pessoas, mais 1,9% (ou 14,2 mil indivíduos) que no mês anterior. Eram mais 79,2 mil pessoas, ou mais 11,8%, que um ano antes.

A taxa de subutilização do trabalho foi 14,2%,num acréscimo de cinco décimas relativamente a dezembro, e de 1,7 pontos percentuais na comparação com janeiro de 2020.