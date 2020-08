Japão apoia Cabo Verde com 1,9 ME para compra de arroz e trigo

O Governo japonês vai apoiar Cabo Verde com 1,9 milhões de euros para a aquisição de arroz e trigo, permitindo estabilizar os preços daqueles produtos em plena crise sanitária e económica, anunciou hoje o executivo cabo-verdiano.

Em comunicado enviado à Lusa, o Governo refere que o apoio será firmado na quarta-feira, em Dacar, entre os representantes diplomáticos dos dois países no Senegal, através de um Acordo por Troca de Notas válido para o ano fiscal de 2020 e à semelhança de outros auxílios do género que o Japão já tem prestado a Cabo Verde.

“Esta tradicional ajuda alimentar japonesa a Cabo Verde permitirá a aquisição de arroz e trigo. Servirá para abastecer parcialmente o mercado cabo-verdiano com os referidos produtos e, com isso, tem também um papel estabilizador em matéria de preços”, lê-se no comunicado.

Em causa está um apoio de assistência alimentar no valor de 250 milhões de ienes, equivalente a 220,1 milhões de escudos (1,9 milhões de euros), verba que, segundo o Governo cabo-verdiano, permitirá ainda a “constituição de um fundo de contrapartida em moeda nacional”, para realizar projetos e programas em Cabo Verde, nas áreas da segurança alimentar, agricultura e recursos hídricos.

“E, pela primeira vez, [integra o] apoio ao setor da saúde e luta contra a pobreza, em ligação com a atual crise pandémica e económica”, sublinha o comunicado.

Segundo o Governo cabo-verdiano, trata-se de uma antecipação do habitual apoio japonês, pelo que Cabo Verde terá “duas ajudas anuais” durante o ano de 2020, o que “responde também ao pedido feito de apoio adicional, no quadro da atual crise sanitária”.

Além da crise sanitária e económica provocada pela pandemia de covid-19, o arquipélago de Cabo Verde vive uma grave seca há três anos, apesar de a chuva ter começado a cair em alguns locais nas últimas semanas.