Japão está de novo a arrefecer. Coronavírus poderá por em causa JO

Com os Jogos Olímpicos à porta, o Japão está de novo a travar. A subida da taxa do IVA, o imposto sobre o consumo, de 8% para 10%, em outubro, provocou uma quebra de 6,3% no PIB no último trimestre do ano, em termos anualizados (-1,6% em termos trimestrais), muito acima do previsto pelos analistas (-3,8%). Com o arrefecimento da atividade provocado pela crise do coronavírus, uma recessão nos primeiros três meses deste ano parece agora inevitável.

“O agravamento do IVA vai ficar para a história como um erro político”, critica Jesper Koll, analista da Wisdom Tree. Harumi Taguchi, economista da IHS Markit, em Tóquio, considera que, na teoria, “a subida do imposto sobre o consumo não foi um erro, porque é a via mais fácil para assegurar o aumento das receitas fiscais necessárias para cobrir os crescentes custos da Segurança Social”. Com uma dívida pública de 237% do PIB e a população mais envelhecida do mundo, a subida do IVA é a receita que a maioria dos economistas e organismos internacionais recomendava ao Japão. O problema “é que o momento não foi o mais apropriado, dadas as persistentes incertezas geradas pela tensão comercial EUA/China, que retraíram o investimento, a produção e, consequentemente, os aumentos salariais”.

Em 2014 já tinha acontecido o mesmo quando Tóquio agravou o IVA de 5% para 8% e em resposta a economia contraiu 6,8%. Só o tsunami de 2011 provocou uma quebra maior da atividade económica (-6,9% no primeiro trimestre desse ano).

Os sinais de alerta soaram em outubro. “A subida de 1,8% do PIB no terceiro trimestre — em vez dos 0,2% previstos — sugere que os consumidores aproveitaram para comprar antes do aumento do imposto… e que vinham aí tempos difíceis para o comércio””, alertou Udith Sikand, da Gavekal Research de Hong Kong.

Mas ninguém pensou que a retração fosse tão forte. Nem o FMI Fundo Monetário Internacional (FMI), que ainda no início deste mês assegurava que “a subida de dois pontos na taxa do IVA parece ter tido um menor impacto do que o agravamento de 2014 graças em boa parte às medidas adotadas pelo governo japonês”, que ainda em dezembro, perante o arrefecimento do consumo, aprovou um pacote de emergência de investimentos equivalente a 5% do PIB.

A realidade é que, sete anos depois de pôr em marcha um conjunto de medidas para estimular o crescimento e abandonar a estagnação secular da economia, o programa de estímulos de Tóquio, que ficou conhecido por Abeconomia, acabou por não resultar. “A Abeconomía poderia ter acabado com a espiral deflacionista, e estimular o investimento interno, mas não impulsionou as reformas estruturais suficientes para elevar o crescimento potencial”, admite Harumi Taguchi.

“Ao fim de duas décadas de estagnação, as medidas necessárias para recuperar o crescimento potencial são muito difíceis de implementar, uma vez que os modelos tradicionais parecem esgotados. São lições a ter em conta ante o risco de japonização da economia europeia”, alerta José Ramón Diez Guijarro, diretor do departamento de estudos do Bankia.

O executivo de Shinzo Abe contava que os Jogos Olímpicos do próximo verão, com a chegada de milhares de turistas, servissem de trampolim para aumentar o investimento das empresas e os gastos dos consumidores, dando novo empurrão à economia.

Tóquio fixou como objetivo alcançar para este ano a chegada de 40 milhões de visitantes (31,9 milhões em 2019). Mas os planos do primeiro ministro japonês cruzaram-se com o coronavírus. Em janeiro, registou-se já uma quebra assinalável de turistas, especialmente procedentes da China e da Coreia do Sul. E só no último mês, o número de voos entre a China e o Japão caiu 70%. Se a epidemia não for controlada rapidamente, os Jogos podem ser cancelados, advertiu a Standard & Poor’s. Com consequências dramáticas para o Japão, a terceira maior economia do mundo.