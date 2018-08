“Segunda-feira brilhante”. Japão volta a tentar reduzir cansaço de trabalhadores

É mais uma tentativa do Governo japonês para acabar com a exaustão de muitos trabalhadores. Depois das sextas-feiras “premium“, que se revelaram um fiasco, o país do sol nascente tem uma nova estratégia para obrigar os trabalhadores a dedicar mais tempo à família e ao lazer: as segundas-feiras “brilhantes”.

O Governo quer agora incentivar os trabalhadores a folgar, uma vez por mês, à segunda-feira de manhã, nomeadamente durante a manhã da segunda-feira a seguir à última sexta-feira de cada mês. A iniciativa tem de partir das empresas e é de adesão voluntária.

O exemplo já começou a ser dado pelo próprio Ministério nipónico da Economia. No passado dia 27 de julho, 30% dos trabalhadores tirou a manhã de folga. Os resultados da medida, garante o ministério, foram positivos.

O objetivo da nova proposta é, mais uma vez, combater os efeitos do excesso de horas extra que os trabalhadores japoneses acumulam todos os dias. Um estudo promovido pelo Governo em 2016 inquiriu dez mil trabalhadores, chegando à conclusão de que um em cada cinco acumulam mais de 80 horas extra por mês.

No ano passado foram contabilizadas oficialmente no país 236 mortes por excesso de trabalho.

Em fevereiro de 2016 ficou célebre uma iniciativa semelhante do Governo japonês, a sexta-feira Premium, que dava aos trabalhadores a possibilidade de saírem mais cedo na última sexta-feira de cada mês. Além de promover o descanso, os responsáveis acreditavam que a medida iria impulsionar o consumo privado.

No entanto, a sexta-feira Premium acabou por não funcionar. Um primeiro balanço, feito um ano após a medida ter sido implementada, concluiu que apenas 11,2% dos trabalhadores saíram, efetivamente, mais cedo do trabalho naquele dia.

As empresas argumentaram que a data foi mal escolhida, pois a última sexta-feira do mês é habitualmente um dia de muita atividade. Os governantes esperam ter mais sucesso com a nova experiência.