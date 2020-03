J&B contribui com um milhão de euros para ajudar a hotelaria

A J&B, marca icónica de whisky, anunciou um contributo de um milhão de euros para “ajudar os seus clientes de hotelaria” espanhóis e portugueses, bem como os empregados de mesa que foram afetados pela atual situação criada pela pandemia da covid-19.

Em comunicado, a Diageo, empresa líder mundial em bebidas espirituosas premium e sociedade-mãe da J&B, adianta, ainda, que irá oferecer a todos os profissionais do sector da hotelaria a possibilidade de continuarem a ter formação a partir de casa.

“Na J&B, há quase 60 anos que temos uma estreita relação com a hotelaria, tanto em Espanha como em Portugal, e estamos presentes em mais de 250 mil bares. Como sempre, apoiamos e continuaremos a apoiar o sector da hotelaria e consideramos que é de vital importância fazê-lo também neste momento tão delicado”, destaca o diretor-gerla da Diageo, em Portugal. Leo Cataldo acrescenta: “Com as ajudas económicas e a oferta de formação, estamos a dar o primeiro passo para muitas outras medidas que vamos implementar de forma a reforçarmos o compromisso que temos com todo o sector da hotelaria e com todos os profissionais que nele trabalham, especialmente neste momento que todos estamos a viver”.