Milionário que se suicidou na prisão deixa 577 milhões de dólares em testamento

O milionário Jeffrey Epstein atualizou o seu testamento a 8 de agosto, apenas dois dias antes de alegadamente se ter suicidado numa prisão de Nova Iorque, onde aguardava julgamento por diversos crimes sexuais, de tráfico e conspiração.

A informação está a ser avançada pela Associated Press, que indica que o documento legal foi entregue nas Ilhas Virgens, apresentando 577 milhões de dólares em bens (520,91 milhões de euros à taxa de câmbio atual), nos quais se inclui mais 56 milhões de dólares em dinheiro.

O testamento não explicita nenhum beneficiário, indicando apenas que o valor total dos bens deve ser entregue a um fundo criado por si, o 1953 Trust Fund, assim nomeado pelo ano do seu nascimento.

A existência de um novo testamento, que acrescenta mais 18 milhões ao documento que Epstein tinha anteriormente assinado tinha já sido adiantada pelo New York Post. A publicação detalhava as parcelas do valor total, indicando desde os rendimentos fixos de 14 milhões de dólares aos 18 milhões em barcos, aviões e automóveis. O milionário tinha ainda uma vasta coleção de arte.

As alegadas vítimas de Epstein já adiantaram que vão tentar obter alguns dos bens do empresário como compensação pelos danos sofridos.