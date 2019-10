Jerónimo deixa porta aberta a ajudas a Costa

Os resultados eleitorais traduzem um quadro semelhante ao das últimas legislativas, mas a situação do país é diferente. E por isso o PS não precisa do PCP para formar governo – e Jerónimo de Sousa afasta-se mesmo dos “retrocessos que o PS queira impor”, prometendo continuar a lutar pelos objetivos imediatos da CDU. Porém, esclarece que estará disponível para “ajudar o país a andar para a frente”. E se “ainda não houve quaisquer contactos ou consultas entre PCP e PS”, Jerónimo de Sousa admite responder positivamente sempre que António Costa leve à mesa questões que beneficiem “o país e os trabalhadores”. E elenca o salário mínimo nos 850 euros, o aumento das pensões, a creche para todas as crianças, o direito à habitação e o reforço do investimento no SNS, entre outras lutas em que o PCP estará empenhado.

É desta forma que o líder comunista reage a uma votação na CDU que se reduziu, relativamente às últimas legislativas. “Uma redução de deputados que é assumida, é um facto negativo e que não se pode ignorar”, mas que resulta de uma “campanha contra a CDU” e que é um resultado que fica “longe das vozes que davam o partido como morto”, sublinha Jerónimo de Sousa.

Destacando os “passos muito importantes dados para defender e repor direitos contra política de desastre nacional”, o líder comunista assume que “as medidas negativas que se evitou não são suficientes para dar resposta aos problemas de Portugal”, antes é urgente e ainda mais necessário “abrir caminho a romper com as políticas de direita que, apesar de condicionado” pelos partidos que lhe garantiam a maioria parlamentar, “o PS não abandonou”. Contra as “imposições do euro e da UE e os desígnios do grande capital, impõe-se uma política alternativa patriótica e de esquerda, que não permita retrocessos nomeadamente na legislação laboral e nas reformas estruturais que PS e PSD partilham”, sublinhou o líder comunista.

E recordou: com o atual resultado, “nada obsta a que o Presidente da República indigite o primeiro-ministro e se forme governo”. “Será em função das opções do PS que a CDU determinará o seu posicionamento, vinculado aos compromissos que assumiu com o povo e os trabalhadores, contra os retrocessos que o PS quer impor.”