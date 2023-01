JLL: Investimento imobiliário ultrapassa 34 mil milhões de euros em 2022

© Orlando Almeida/Global Imagens

O valor das transações no mercado imobiliário português, incluindo residencial e comercial, superou os 34 mil milhões de euros em 2022, um crescimento homólogo de 14% e que constitui um novo teto de mercado, revelou a consultora JLL, na quarta-feira.

Daquele total de investimento, o maior contributo (31 mil milhões de euros) veio do imobiliário residencial, segundo aos dados da JLL que estima que o número de transações de casas tenha superado as 168 mil.

"A confirmar-se, este valor apresenta um aumento de 10% face aos 28.100 milhões transacionados em habitação em 2021, os quais já tinham estabelecido um volume nunca antes visto em vendas residenciais", sublinha a consultora em comunicado.

Do lado do imobiliário comercial, a JLL confirma a concretização de operações no valor de três mil milhões de euros em 2022, o que traduz um crescimento de 66% face aos 1.950 milhões de euros investidos em 2021 e uma aproximação aos valores observados nos dois anos anteriores à pandemia, em que foi ultrapassada a marca dos 3.300 milhões de euros.

A estes valores acrescem cerca de 350 milhões de euros em transações de ativos para promoção imobiliária incluindo terrenos e prédios para construção nova ou reabilitação.

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da JLL Portugal, Pedro Lancastre, sublinha os resultados atingidos, ressalvando que o ano de 2022 arrancou com o setor a antecipar que seria um ano de recuperação, tendo depois sido confrontado com uma mudança de panorana com o início da guerra na Ucrância, a subida da inflação para níveis máximos dos últimos 30 anos e o agravamento das taxas de juro.

Apesar destas "novas realidades" que "têm, obviamente, impactos, incluindo a redução do poder de compra das famílias e das empresas e aumento dos custos de financiamento", Pedro Lancastre sublinha que o imobiliário português "volta a ter um desempenho surpreendente numa conjuntura adversa".