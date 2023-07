JMJ: Figo Maduro será reforço no estacionamento de aviões para amparar Portela

A chegada de milhares de peregrinos e turistas à capital, nas próximas semanas, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), será sinónimo de pressão acrescida no aeroporto de Lisboa. A juntar ao aumento do tráfego habitual da época alta, acrescem os desafios relativos à chegada dos devotos à capital.



O governo garante estar "empenhado" na "otimização do funcionamento do Aeroporto Humberto Delgado" neste período e está a desenhar medidas para aliviar a operação num aeroporto congestionado.

"O Ministério das Infraestruturas está a trabalhar com o Ministério da Defesa Nacional para que possa ser reforçado o espaço disponível para estacionamento de aeronaves no Aeroporto Humberto Delgado", adianta ao Dinheiro Vivo o gabinete de João Galamba.

Em causa, apurou o DV, está a cedência de lugares de estacionamento em Figo Maduro com o objetivo de permitir uma maior operacionalidade no aeroporto. O ministério destaca ainda a colaboração com a ANAC no âmbito do grupo de trabalho criado para mitigar os constrangimentos da Portela e relembra que "há medidas de pormenor já em implementação e outras que só surtirão efeitos no mais longo prazo".

"As obras estruturais para melhor operacionalidade do aeroporto e a transferência da aviação executiva para o aeroporto de Cascais são dois exemplos das medidas que terão efeito a mais longo prazo", refere.

Sobre a JMJ, que decorre de 2 e 6 de agosto, o ministério que tutela os aeroportos do país não esclareceu mais detalhes sobre o plano que irá ser implementado na Portela neste período, mas garantiu que "estão a ser realizados todos os esforços para que a chegada e partida de milhares de peregrinos da JMJ2023 no aeroporto de Lisboa decorra da forma mais otimizada possível".