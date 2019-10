Joacine Moreira: “Uma grande responsabilidade”

Foi, a par de André Ventura, do Chega, uma das duas surpresas eleitorais de uma noite em que se contou até ao último voto para determinar a composição da Assembleia. Joacine Katar Moreira, ativista negra que aos oito anos deixou a Guiné-Bissau para vir viver para Portugal, será a representante do Livre no Parlamento.

“É uma enorme responsabilidade”, reagiu, acreditando que “todos os eleitores estão à espera de uma luta antifascista, antirracista e verdadeiramente igualitária”.

Questionada sobre a sua disponibilidade para conversar com António Costa, que minutos antes se dissera disponível para falar com os partidos de esquerda no sentido de encontrar acordos e especificara o Livre, Joacine garantiu estar “completamente disponível para dialogar”, mas precisar “que o atual primeiro-ministro esclareça as suas intenções”. “Obviamente iremos escutar, mas com objetivos muito concretos”, concluiu.