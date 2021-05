Joalharia portuguesa está de volta ao MAAT

Jovens designers terão as suas joias em exposição e à venda nas lojas do MAAT e Central Tejo © Direitos Reservados

A joalharia portuguesa está de volta à montra do MAAT. São seis os jovens criadores que estarão em exposição e venda nas lojas do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia e da Central Tejo, numa

Reshape é o mote da segunda edição da iniciativa que une a AORP - Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal e o MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia num apelo à redução do desperdício e ao combate à emergência climática. Cada um dos seis jovens criadores terá as suas coleções expostas durante dois meses. O trabalho de Lia Gonçalves pode já ser apreciado, até ao final de junho, seguindo-se, a partir de julho, Ana Bragança. Leão Creative estará em setembro e outubro, seguindo-se Wonther nos dois meses seguintes. Clélia Jewellery estará em exposição no arranque do ano e Mariana Machado mostra as suas obras em março e abril de 2022.

Além de apresentarem as suas jóias, os seis criadores vão, ainda, desenvolver uma coleção exclusiva, que incorporará materiais reutilizados e reciclados, e que será apresentado, no segundo semestre, em paralelo com as exposições inidividuais dos jovens criadores.

Para o presidente da AORP, esta iniciativa é mais do que uma parceria comercial. "É uma afirmação da emergente joalharia contemporânea de autor portuguesa, onde, além da componente criativa, se fundem novos conceitos, que vão desde a exploração de novos materiais e técnicas às mensagens e causas que assumem. As marcas selecionadas são disso exemplo ao vocalizar através do design ideias, valores e questionamentos com os quais os seus públicos se ligam e interagem", diz, citado em comunicado, Nuno Marinho.

Lia Gonçalves, jovem designer natural de Viana do Castelo, é a primeira dos seis a expor a sua coleção, "Movimentos", que "explora conceptualmente elementos do sistema solar, através de formas geométrica e texturas que representam a morfologia de corpos lunares e celestes".

Recorde-se que esta é a segunda edição da parceria entre a AORP e o MAAT. A primeira, "Portuguese Jewellery X MAAT: Matéria-prima", visou divulgar jovens criadores que aliam a tradição da arte a novos conceitos contemporâneos de design, que tiveram os seus trabalhos em exposição entre dezembro de 2018 e janeiro de 2020.